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Aktüel Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha
Aktüel

Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde düzenlenen operasyonda teröristler tarafından kullanılan 15 sığınak imha edildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-24 19:38:00 -
Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu kapsamında Ovacık kırsalında arama tarama faaliyeti yürüttü.

Güvenlik güçleri, teröristlerce kullanıldığı belirlenen 15 sığınak tespit etti.

İmha edilen sığınaklarda 5 el yapımı patlayıcı, 2 piknik tüpü, 12 büyük pil, 8 metre elektrik kablosu, 105 metre sera naylonu, 200 metre branda, kamera, çanak anten, 10 kilogram un, 10 kilogram şeker, 5 kilogram çay, 5 kilogram salça ile çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Bölgede terörist unsurların etkisiz hale getirilmesi amacıyla operasyonlar sürüyor.

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