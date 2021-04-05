Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha
Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde 2 PKK'lı terörist komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.
Yapılan açıklamada, "Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" ifadelerine yer verildi.