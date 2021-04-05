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Aktüel Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha
Aktüel

Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha

Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde 2 PKK'lı terörist komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-05 11:59:00 -
Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

Yapılan açıklamada, "Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" ifadelerine yer verildi.

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