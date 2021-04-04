Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda bir mağara kullanılamaz hale getirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu kapsamında Ovacık kırsalında operasyon düzenlendi.
Operasyonda, güvenlik güçlerince teröristler tarafından kullanıldığı belirlenen bir mağara tespit edildi.
İmha edilen mağaradaki aramada, büyük tüp içerisine yerleştirilmiş el yapımı patlayıcı, el bombası fünyesi, dürbün, 20 metre elektrik kablosu, 7 çift ayakkabı, çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.