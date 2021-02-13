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Aktüel Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha
Aktüel

Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha

Gara bölgesinde devam eden Pençe Kartal-2 Harekatı kapsamında düzenlenen operasyonlarda 2 terörist sağ ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-13 17:48:00 -
Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha

Pençe Kartal-2 Harekatı kapsamında, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 42 oldu. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, etkisiz hale getirilen 42 teröriste ilaveten 2 teröristin de sağ ele geçirildiği bildirildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi;

"Irak kuzeyinde Gara bölgesinde icra edilen Pençe Kartal-2 Harekatı kapsamında daha önce etkisiz hale getirilen 42 teröriste ilaveten 2 terörist sağ olarak ele geçirilmiştir. Söz konusu teröristlerden alınan ilk bilgilerden de istifade ile operasyon devam etmektedir."

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