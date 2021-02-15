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Aktüel Terör örgütü PKK'ya ait 5 mağara bulundu
Aktüel

Terör örgütü PKK'ya ait 5 mağara bulundu

Bitlis kırsalında yürütülen operasyonlarda, terör örgütü PKK'lıların kullandığı 5 mağara tespit edildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-15 17:01:00 -
Terör örgütü PKK'ya ait 5 mağara bulundu

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, teröristleri bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek amacıyla Kayalıbağ köyü kırsalında operasyon düzenledi.

'Eren-6 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hakan Toydemir 2021-11 Operasyonu' kapsamında arazide yapılan aramalarda, 5 mağara tespit edildi.

Mağaralarda yapılan aramalarda ise 2 Kalaşnikof marka tüfek şarjör kütüklüğü, 41 pil, telsiz anteni, 2 çift ayakkabı, tencere, radyo, levye, balyoz, kürek, kazma, mont, yağmurluk, 10 panço, 5 kilogram toz deterjan, 45 kilogram çeşitli gıda ve sağlık malzemesi ele geçirilildi. Delil niteliği olan malzemeler muhavafaza altına alınırken, mağaralar ise kullanılmaz hale getirildi.

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