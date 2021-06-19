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Gündem Terör örgütü PKK/KCK/YPG'ye operasyon
Gündem

Terör örgütü PKK/KCK/YPG'ye operasyon

Şanlıurfa'da, PKK/KCK/YPG yönelik düzenlenen operasyonda bir terörist tutuklandı. Gözaltına alınan diğer 8 kişinin sorgusu ise sürüyor.

Yeniakit Publisher
2021-06-19 16:29:00 -
Terör örgütü PKK/KCK/YPG'ye operasyon

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK/YPG'nin eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik İl Emniyet Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda hakkında terör örgütü adına kırsal alanda silahlı olarak faaliyet yürüttüğü, sansasyonel eylem amaçlı kente geldiği şeklinde bilgiler elde edilen "Azad Pirsus" kod adlı S.P, 12 Haziran Cumartesi günü yakalandı.

Soruşturmayı sürdüren polis, Suruç ve Viranşehir ilçelerinin yanı sıra Gaziantep'te söz konusu teröriste yardım ve yataklık yaptığı öğrenilen kişilere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Şahısların ikametlerinde yapılan aramada, bir piyade tüfeği, buna ait 7 şarjörle 176 mermi, bir gece görüşlü termal dürbün, bir adet seri numarası silinmiş uzun namlulu silahla buna ait 3 şarjör ve 101 fişek, bir el bombası, iki örgütsel fotoğraf, bir av tüfeği ve buna ait 6 fişek, yasaklı yayınlarla çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılardan "Azad Pirsus" kod adlı S.P, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

Diğer 8 zanlının da sorgusu sürüyor.

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