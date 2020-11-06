  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Terör örgütü PKK/KCK'nın bilgisayar korsanlarına yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı
Aktüel

Terör örgütü PKK/KCK'nın bilgisayar korsanlarına yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-11-06 10:05:43 -
Terör örgütü PKK/KCK'nın bilgisayar korsanlarına yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı

ANKARA (AA) - Ankara merkezli 8 ilde, terör örgütü PKK/KCK bünyesinde faaliyet gösteren bilgisayar korsanlarına (hacker) yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheliden 6'sı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, PKK/KCK içerisinde faaliyet yürüten bilgisayar korsanlarını uzun zamandır takip eden Ankara İstihbarat ve Terörle Mücadele (TEM) şube müdürlükleri ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, şüphelilerin, terör örgütünün sözde kongre kararları doğrultusunda "Mezopotamia Hackers" çatısı altında birleştiğini tespit etti.

PKK/KCK içerisinde faaliyet yürüten hacker gruplarının çok sayıda kamu kurumu ve özel internet sitesini hacklediği belirlendi.

Ekiplerin başlattığı operasyonda, bazı şüphelilerin etkin pişmanlıktan faydalanarak verdiği ifade ve teşhisler neticesinde, terör örgütüyle bağlantılı şüpheliler ve ilgili oldukları hacker grupları deşifre edildi.

Teknik ve fiziki takibin ardından kimlik bilgileri tespit edilen zanlılara yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyon sonucu 6 şüpheli gözaltına alındı.

Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma devam ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Savaş durumuna geçtiler! Silahları ele geçirildi
Dünya

Savaş durumuna geçtiler! Silahları ele geçirildi

Etiyopya'da federal hükümetin, orduya devirmesi talimatını verdiği Tigray eyaleti yönetimi, ulusal ordunun Kuzey Komutanlığı'ndaki tüm silah..
Reklam izleyip para kazanma
15 Temmuz

Reklam izleyip para kazanma

İnternetten para kazanmanın yolları | Günümüzde pek çok kişi evden çıkmadan internet üzerinde ek gelir elde etmenin yollarını arıyor. Peki, ..
Dünyayı sarsan gelişme! Trump duyurdu: Gidebiliriz...
Dünya

Dünyayı sarsan gelişme! Trump duyurdu: Gidebiliriz...

ABD Başkanı Donald Trump, ülkede düzenlenen seçimlerde çok fazla hukuki süreç yönetecekleri ve belki de Yüksek Mahkemeye gidebileceklerini s..
Satılık 2013 model Audi Q3
Satılık 2013 model Audi Q3

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay