Terör örgütü PKK/KCK hükümlüsü 2 kişi enselendi
Bingöl'de terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet suçundan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 terör örgütü PKK/KCK hükümlüsü yakalandı.
Bingöl'de terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet suçundan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 terör örgütü PKK/KCK hükümlüsü enselendi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda, terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet suçundan haklarında 4 yıl 2'şer ay kesinleşmiş hapis kararı bulunan terör örgütü PKK/KCK hükümlüsü 2 zanlı operasyonla yakalandı.
Hükümlüler, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.