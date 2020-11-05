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Aktüel Terör örgütü PKK'dan IKBY polisine 24 saat içinde ikinci saldırı
Aktüel

Terör örgütü PKK'dan IKBY polisine 24 saat içinde ikinci saldırı

Duhok'un Amedi ilçesinde gerçekleşen saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı kaydedildi

Yeniakit Publisher
2020-11-05 18:42:58 -
Terör örgütü PKK'dan IKBY polisine 24 saat içinde ikinci saldırı

ERBİL (AA) - Irak'ın Duhok kentine bağlı Amedi ilçesinde, terör örgütü PKK mensuplarının 24 saat içinde ikinci defa polise saldırı düzenlediği bildirildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, terör örgütünün, petrol ve gaz kaynaklarının güvenliğinden sorumlu Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) polisine yönelik saldırısı, Amedi ilçesinin Çemanke nahiyesinde gerçekleşti.

Akşamüzeri düzenlenen saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı kaydedildi.

PKK'nın dün de Çemanke nahiyesinde, petrol ve gaz kaynaklarının güvenliğinden sorumlu 2 IKBY polisini yaraladığı bildirilmişti.

Terör örgütü mensupları dün ayrıca Çemanke'de Peşmerge güçlerine saldırmıştı. Saldırıda bir Peşmerge ölürken, üç Peşmerge de yaralanmıştı.

IKBY Bakanlar Kurulu, saldırıyı sert şekilde kınamış ve bunu "kırmızı çizginin aşılması" olarak nitelemişti.

- PKK'nın IKBY'de son dönemde artan terör faaliyetleri

Eski IKBY Başkanı ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) lideri Mesut Barzani, 2 Kasım’da yaptığı açıklamada, PKK'nın IKBY'deki faaliyetlerini eleştirerek, "Yasal olmayan bir şekilde bir tarafın (PKK) kendini dayatmasına izin verilmemeli." demişti.

KDP Sözcüsü Mahmud Muhammed de 27 Ekim'de yaptığı yazılı açıklamada, PKK'nın IKBY'de memurları öldürdüğünü ve bölgedeki faaliyetleriyle halk için tehdit oluşturduğunu belirtmişti.

IKBY Güvenlik Ajansı, 26 Ekim'de yaptığı açıklamada, Erbil'deki bir yabancı diplomatik misyona saldırmayı ve üyelerine suikast düzenlemeyi planlayan terör örgütü PKK ile bağlantısı olan en az 12 şüphelinin tutuklandığını bildirmişti.

Erbil Asayiş Genel Müdürlüğü de 10 Ekim'de yaptığı açıklamada, Irak'ın Duhok kentinde, Türkiye sınırında bulunan Serzer Sınır Kapısı Asayiş Müdürü Gazi Salih İlhan'ın 8 Ekim'de PKK tarafından öldürüldüğünü duyurmuştu.

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