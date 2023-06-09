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Gündem Terör örgütü PKK'dan büyük kalleşlik!
Gündem

Terör örgütü PKK'dan büyük kalleşlik!

Yeniakit Publisher
2023-06-09 16:35:00 -

Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca, Adaklı ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda tespit edilen el yapımı patlayıcı (EYP) kontrollü bir şekilde imha edildi.

Bingöl'ün Adaklı ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar devam ediyor.

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, PKK/KCK BTÖ mensuplarını etkisiz hale getirmek, muhtemel sığınak/barınakları ve mevzilerini tespit ve imha etmek maksadıyla, Adaklı İlçesi Kırsalında icra edilen Şehit Jandarma Komdando Er Tuncay Tunçbeden-10 operasyonu çerçevesinde tespit edilen taş mevzi içerisinde gömülü vaziyette 1 adet 5 kilogramlık düdüklü tencere içine yerleştirilmiş basma düzenekli fünye bağlantısı bulunan el yapımı patlayıcı madde ele geçirilmiştir. Tespit edilen sığınaklar ve ele geçirilen malzemeler operasyon bölgesinde imha edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir” denildi.

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