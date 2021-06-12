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Gündem Terör örgütü PKK'dan Afrin'e art arda füzeli saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Gündem

Terör örgütü PKK'dan Afrin'e art arda füzeli saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Hatay Valiliği, Suriye'de terör örgütü PKK/YPG tarafından Halep’e bağlı Afrin ilçe merkezine art arda füzeli saldırı gerçekleştirildiğini ve saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı olduğunu bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-06-12 20:31:00 - 2021-06-12 20:51:24

Suriye’de terör örgütü YPG/PKK’nın Halep’e bağlı Afrin ilçe merkezine art arda düzenlediği 2 füze saldırısında 13 sivil hayatını kaybetti, 27’nin üzerinde sivil yaralandı.

Suriye’de terör örgütü YPG/PKK, Halep iline bağlı Afrin ilçesine art arda 2 füze saldırısı gerçekleştirdi. Afrin ilçe merkezine yönelik ilk saldırıdan yaklaşık 15 dakika sonra yaralılar hastaneye kaldırılırken sivil savunma ekiplerini hedef alan ikinci bir saldırı düzenlendi.

Çok sayıda ölü ve yaralı var

Yerel kaynaklar, saldırılarda 13 sivilin hayatını kaybettiğini, 27’den fazla kişinin de yaralandığını açıkladı. Saldırılar nedeniyle Afrin’deki Şifa hastanesi ve civardaki evlerde büyük hasar meydana geldiği belirtildi.

Hatay Valiliğinden açıklama

Hatay Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Özel Şifa Hastanesi'nin Acil Servisi'ne isabet eden Grad füzesi ve top atışları neticesinde hayatını kaybeden sivillerin sayısı 13'e, yaralı sayısı ise 27'ye yükselmiştir." denildi.

Öte yandan sivil savunma ekiplerinin yaralıları hastaneye kaldırma çalışmaları sürüyor.

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