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Gündem

Terör örgütü PKK'da "it" dalaşı! Kandil ve YPG birbirine girdi

Terör örgütü PKK'nın Suriye ayağını oluşturan YPG'nin başında bulunan Bahoz Erdal'ın yaralanması sonucu örgütün kontrolünü ele geçiren Mazlum Kobani'nin ABD ile yakınlaşması Kandil kadrosunu rahatsız etti. Kobani'nin ABD ile yaptığı petrol anlaşması terör örgütünün iki başı arasında ayyuka çıkarırken, PKK, Ferhad Abdi Şahin kod adlı Mazlum Kobani üzerindeki kontrolünü de kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-08-17 07:52:00 - 2020-08-17 08:02:25
Terör örgütü PKK'da "it" dalaşı! Kandil ve YPG birbirine girdi

Terör örgütü PKK'da Mazlum Kobani depremi yaşanıyor.

Terör örgütü PKK'nın Suriye ayağını oluşturan YPG adına terör faaliyetlerinde bulunması amacıyla ülke topraklarına gönderilen Mazlum Kobani, örgütü birbirine düşürdü. YPG'nin sözde yöneticisi konumunda bulunan Bahoz Erdal'ın yaralanması üzerine Kobani, örgütün Suriye'deki kontrolünü ele geçirdi.

Kandil kadrosu rahatsız

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, sözde liderlik konumunu ele geçiren Kobani, Suriye'de terör örgütünün muhalefetine rağmen sözde özerk bir yönetim kurduğunu duyurdu. Bunun ardından da  ABD'ye yakınlaşarak petrol anlaşmasına vardı. Yapılan bu anlaşma nedeniyle PKK'nın gelir kapısı olan petrol, ABD himayesindeki Mazlum Kobani'ye geçmiş oldu. Terör örgütü PKK'nın sözde yönetim kadrosunu oluşturan Kandil kadrosu da yapılan bu anlaşma nedeniyle rahatsız oldu.

Kürt aşiretler örgüte isyan ediyor

Terör örgütü PKK'nın Kandil kadrosu ile Suriye kadrosu arasında ayyuka çıkarken, Ferhad Abdi Şahin ve Şahin Cilo kod adlarıyla bilinen Mazlum Kobani ve militanları, sözde Kürtlerin temsilciliğini yaptıklarını iddia ederek Deyrizzor'daki Rimelan bölgesinde çatışmalara katılmaya başladı. Kürt liderlere yönelik suikastler ve aşiretlere baskılar terör örgütüne yönelik isyanlara sebep oldu. Hatta Türkiye'nin son yılların en kapsamlı operasyonları ile PKK'yı bitirme noktasına getirmesi terör elebaşlarının Mazlum Kobani'ye yönelik öfkesini katladı.

ABD, Kandil'e karşı Kobani'yi parlatıyor

YPG ile Suriye'ye yerleşmeyi planlayan PKK, kendilerini bertaraf eden Kobani'nin hamlesiyle şaşkına dönerken, sahipleri olan ABD tarafından bir darbe daha yedi. ABD, Türkiye'nin 4 milyon TL'ye kadar ödülle aradığı örgütün sözde yöneticileri Cemil Bayık, Murat Karayılan ve Duran Kalkan için 2018 yılında toplam 12 milyon dolar ödül koydu. ABD'nin terör örgütünün Kandil ayağına karşı Suriye'de Şahin Cilo'yu parlatması da örgüt içinde ciddi rahatsızlıklara neden oldu.

Barzani ile de ilişkiler kuruldu

Şahin Cilo kod adlı Mazlum Kobani'nin ABD ile anlaşmasına karşı çıkan PKK'nın sözde kurucu kadrosu içerisinde yer alan Cemil Bayık ise, "Biz de basından takip ediyoruz. Bu kabul edilemez" diye konuştu.

Öte yandan Suriye'de nüfuzunu artırmak isteyen Mazlum Kobani ise sadece ABD ile görüşmüyor. Kobani, PKK'nın bir süredir gerginlik yaşadığı ve düşman olarak gördüğü Barzani ile de görüşerek Kandil'in öfkelenmesine neden oluyor.

Sürekli aşiret isyanları çıkıyor

DEAŞ'e karşı mücadele ettiğini iddia eden ve bu sebeple Sincar'da hem militanlarına Irak hükümetinden aylık 200 dolar maaş bağlatan hem de Suriye'deki PYD gibi dünyanın gözünü boyayan PKK, Mazlum Kobani'nin kontrolündeki Suriye DEAŞ kamplarından rüşvet karşılığı bazı militanların serbest bırakılmasına tepkili.

PKK ile Mazlum Kobani arasındaki gerginlik bununla da sınırlı değil. PKK içindeki otoritesini kaybeden Mazlum Kobani, Suriye’de Kürtler ve aşiretlere yönelik suikastler ve tutuklamalarla da PKK tarafından hedef alınıyor. Suriye'de ABD'nin maşası olarak görülen SDG yüzünden sürekli aşiret isyanları yaşanıyor.

PKK'nın Mazlum Kobani'ye olan öfkesinin bir suikast ve iç hesaplaşma ile sonuçlanması an meselesi.

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Yorumlar

Dadaş

Pkk kandil bitirilecek.... mazlum kobani yede bir eyalet kurduracalar.... ama pkk yı yok edecekler. Bunu da abd yapacak ve avrupa.... kandil deki ele başları öldürülecek böylece bu sayfa kapanacak
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