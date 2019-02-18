0553 313 94 23

Terör örgütü PKK'da iğrenç sapıklık! Karayılan'ın foyası ortaya çıktı

Güvenlik güçlerine teslim olan PKK'lı teröristlerin verdikleri ifadeler, bölücü terör örgütüiçindeki kadın ve çocukların acımasızca cinsel istismar ve tecavüze uğradığını, çocukların örgüt saflarında zorla savaştırıldığını bir kez daha gözler önüne serdi.

18 Şubat 2019 Pazartesi 11:22
Terör örgütü PKK'da iğrenç sapıklık! Karayılan'ın foyası ortaya çıktı

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, düzenlenen başarılı operasyonlarla ağır darbe alan ve aralarında sözde örgüt yöneticilerinin de bulunduğu birçok elemanını kaybeden bölücü terör örgütünde kadın ve çocukların uğradığı cinsel istismar ve tecavüz olayları örgütün kirli yüzünü gözler önüne seriyor.

Örgüt içinde yaşananlar, güvenlik güçlerine teslim olan teröristlerin ifadelerine yansıdı.

E.A. isimli teröristin tecavüzü sonucu hamile kaldığını belirten kadın terörist, örgütün doğan çocuğa Avrupa'da satmak üzere el koyduğunu ve olay sonrası kaçarak güvenlik güçlerine teslim olduğunu söyledi.

Gördüklerinden ve tecavüze uğrayanların anlattıklarından Kandil'deki örgüt elebaşlarının tam bir sapıklık içinde olduğunu anladığını dile getiren "Amed" kod adlı başka bir terörist de özellikle Karayılan">Murat Karayılan ve Duran Kalkan'ın çocuklar ve kadınlara düşkünlüğünün herkes tarafından bilindiğini ve örgütteki herkesin bu isimlerden nefret ettiğini anlattı.

Güvenlik güçlerine 2017'de teslim olan PKK'lı terörist M.L.G. de 2016'da 16 yaşındayken PKK'nın Zap kampında kaldığı mağarada tecavüze uğradığını, şikayet etse de ajanlık, yalan söylemek ve iftira atmakla suçlanıp sözde örgüt cezaevine gönderildiğini belirtti. Terörist, PKK içinde başka cinsel istismar vakalarına da şahit olduğunu ifade etti.

Güvenlik güçlerine 12 Eylül 2018'de teslim olan terörist G.C. de başka bir teröristin, çocuk yaştaki kıza tecavüz ettiğini ve kızın kaçmaması için infazla korkutulduğunu söyledi.

Örgüt içinde erkek çocuklar istismar ediliyor

Terör örgütü PKK'da 2003-2010 yıllarında faaliyet gösteren ve 2011'de teslim olan terörist F.T. de kan donduran ifadelerde bulundu.

Örgüt içinde erkeğin erkeğe cinsel istismarına birçok kez şahit olduğunu belirten F.T, eski örgüt mensuplarının örgüte yeni katılan ve yaşı küçük erkek örgüt mensuplarına tecavüz ettiklerini söyledi.

Diyarbakır'da yakalanan bir erkek terörist de örgüte zorla katıldığını ve Suriye'de götürüldüğü kampta kendisine ve birçok çocuğa defalarca tecavüz edildiğini anlattı. 

Uyuşturucu bağımlısı kız çocukları istismara uğruyor

PKK'lı başka bir terörist de örgüt içinde özellikle kız çocuklarının bilinçli olarak uyuşturucuya alıştırılarak cinsel istismara maruz bırakıldığı itirafında bulundu.

Özellikle 13-14 yaşlarındaki kız çocuklarının yemeklerine ve içeceklerine uyuşturucu koyularak bağımlı hale getirildiklerini belirten terörist, uyuşturucunun etkisini gösterdiği her seferde çocukların cinsel istismara uğradıklarını anlattı.

Örgüt içinde çocukların her türlü cinsel istismara maruz kaldıklarını dile getiren terörist, çocukların zayıflığından istifade edildiğini, uyuşturucuya alıştırıldıklarını, tecavüz ve tacizlerden sonra infazla korkutularak kaçmalarının engellenmeye çalışıldığını kaydetti. Buna rağmen fırsatını bulanların ölümü göze alarak kaçtıklarını, yakalananların ise infaz edildiğini söyledi.

PKK tarafından 9-14 yaşlarındaki çocuklardan bir tabur oluşturulduğu, buradaki kızlardan bazılarının istismara uğradığı, bunun sonucunda intihara teşebbüs ettikleri ortaya çıktı.

Bu gruptaki kız çocuklarından bazılarına tecavüz edildiği, hamile kalanların bölgeye en yakın hastaneye götürülerek hayati tehlike riskine rağmen hamileliklerinin sonlandırıldığı belirtildi. Çocuklardan bazılarının ise travmayı atlatamayarak intihara teşebbüs ettiği belirlendi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 11:22
  1. Diyarbakır
  2. Terör örgütü PKK
  3. PKK'daki tecavüzler
  4. Teslim olan PKK'lı terörist
  5. kan donduran itiraflar

YORUM YAZ

  • aa1 sa önce
    sözde "müslüman görünümlü" alçak ABD ajanı FETÖ nünn bu ülkede nasıl bel altı ve pornografik video ve kasetlerle insanların mahrem cinsel hayatlarına girdiğini, bununla siyasi uzantılarının ahlaksızca sonuç almaya ve operasyon yaptığını gördükten sonra bunların türlü sapıklıklarına şaşırdık mı???

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

En lezzetli kurs ilk mezunlarını verdi
  1. En lezzetli kurs ilk mezunlarını verdi
  2. AK Parti milleti devlet sahibi yaptı
  3. Geleceğin yüzücüleri Bağcılar’da..
  4. Erzurum AK Parti Milletvekili Akdağ,..
  5. 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel..
  6. Ankara’da kadın cinayeti
  7. "Evlat Aşkına Sıfır Atık" projesine..
  8. Altın fiyatları
  9. Bahçelievler'de hareketli anlar!..
  10. Bu etkenler migreni tetikliyor
  11. Sporcuların gösterisine ilgi
  12. ANDA Kardeşe Vefa Derneği sahaya indi
  13. Çiftçisini destekleyen belediye
  14. Referans Proje ve Yatırımlara Kaynak..
  15. Canbaz: “Çok önemli bir galibiyet..
  16. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:..
  17. Beştepe'den e-Devlet açıklaması!
  18. Cumhur İttifakı 14 il için kararını..
  19. Osmaniye’de masa tenisi heyecanı sona..
  20. "Ekonomik dalgalanmaya rağmen..
  21. Kuveyt Dışişleri Bakan Yardımcısı'na..
  22. TİKA Ortadoğu’daki ecdat yadigarına..
  23. GRAFİKLİ - Süper Lig'e tutunma..
  24. Serdar Ali Çelikler: Beşiktaş,..
  25. Darbeci FETÖ'cü fena kıvırdı! 15..
  26. Hindistan'dan Pakistanlı oyunculara..
  27. Çiftçilere sebze fidesi dağıtılacak
  28. Turgutlu Şehir Tiyatrosu dokuz canlı..
  29. Bu yanlışlar cildi bozuyor
  30. SÖGİAD genel kurulu yapıldı
Esed: ABD sizi korumayacak
Esed: ABD sizi korumayacak
Çarpıcı teklif: Topraklarımızı birleştirelim
Çarpıcı teklif: Topraklarımızı birleştirelim
Gençcan süresiz nafaka şakşakçılarına sert çıktı!
Gençcan süresiz nafaka şakşakçılarına sert çıktı!
Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!
Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!
Kasımpaşa Galatasaray maçı ne saat kaçta hangi kanalda?
Kasımpaşa Galatasaray maçı ne saat kaçta hangi kanalda?

Günün Karikatürü

17 Şubat 2019
'Beton Ekrem' çılgın projesini açıkladı: Herkese benden puan!
'Beton Ekrem' çılgın projesini açıkladı: Herkese benden puan!
Görenler inanamadı! "Abdullah Gül sahaya indi"
Görenler inanamadı! "Abdullah Gül sahaya indi"