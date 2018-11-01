0553 313 94 23
impression

Terör örgütü PKK şüphelisi yolcu otobüsünde enselendi

Sivas'ta terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu gerekçesiyle aranan şüpheli, yolcu otobüsünde enselendi.

01 Kasım 2018 Perşembe 10:51
Terör örgütü PKK şüphelisi yolcu otobüsünde enselendi

Sivas'ta terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddiasıyla aranan şüpheli, yolcu otobüsünde yakayı ele verdi.

Hakkında yakalama kararı vardı

Sivas Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sivas-Ankara karayolu şehir girişindeki uygulama noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüsteki yolcuların kimlik kontrolünü yapan polisler, Mersin 8. Ağır Ceza Mahkemesince hakkında PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yakalama kararı bulunan inşaat işçisi N.Ç'yi gözaltına aldı.

N.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece cezaevine gönderildi.

Haber Tarihi: 01 Kasım 2018 Perşembe 10:51
  1. Mersin
  2. Ankara
  3. Sivas Emniyet Müdürlüğü
  4. PKK
  5. KCK

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Galatasaray-Fenerbahçe maçı’nın muhtemel 11’ler
    1. Galatasaray-Fenerbahçe maçı’nın..
    2. Çocuklar masonik kıskaçta
    3. AKM'nin temelinin ne zaman atılacağı..
    4. ÖSYM'den KPSS adaylarına "zaman" uyarısı
    5. 4B’liler kadroya mı alınacak?
    6. Erdoğan'ın Başdanışmanı'ndan Öcalan..
    7. İran'dan Suudi Arabistan açıklaması
    8. Şirket ortağı Bağ-Kur sigortalısı olur
    9. AK Parti İstanbul adayı Binali..
    10. Trump: Suudiler bana ihanet etmedi!
    11. Terör örgütü PKK şüphelisi yolcu..
    12. Sigortadan sonraki doğum borçlanılır
    13. Cumhur İttifak'ı dağılacak mı?
    14. Birden fazla maaş almak mümkün
    15. Ankara'da FETÖ operasyonu!
    16. Muhtaçlık maaşı kimlere bağlanır?
    17. Araç sahipleri dikkat! 81 ilin..
    18. Bahçeli'den Cumhur İttifakı..
    19. Ahmet Hakan, Sözcü yazarına çaktı:..
    20. Yüreğimiz yansa da cevaplayalım.....
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur
    Hakim savcı alımı son dakika Adalet bakanlığı hakim savcı alım başvuruları
    Hakim savcı alımı son dakika Adalet bakanlığı hakim savcı alım başvuruları

    Günün Karikatürü

    1 Kasım 2018
    AK Parti İBB adayı belli oldu mu?
    AK Parti İBB adayı belli oldu mu?
    Ses kaydında ortaya çıktı! İşte Kaşıkçı'nın konsolosluktaki son sözleri
    Ses kaydında ortaya çıktı! İşte Kaşıkçı'nın konsolosluktaki son sözleri