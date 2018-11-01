Terör örgütü PKK şüphelisi yolcu otobüsünde enselendi
Sivas'ta terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu gerekçesiyle aranan şüpheli, yolcu otobüsünde enselendi.01 Kasım 2018 Perşembe 10:51
Sivas'ta terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddiasıyla aranan şüpheli, yolcu otobüsünde yakayı ele verdi.
Hakkında yakalama kararı vardı
Sivas Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sivas-Ankara karayolu şehir girişindeki uygulama noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüsteki yolcuların kimlik kontrolünü yapan polisler, Mersin 8. Ağır Ceza Mahkemesince hakkında PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yakalama kararı bulunan inşaat işçisi N.Ç'yi gözaltına aldı.
N.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece cezaevine gönderildi.
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