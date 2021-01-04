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Gündem Terör örgütü PKK, sahte eylemler üstlenerek varlığını sürdürmeye çalışıyor
Gündem

Terör örgütü PKK, sahte eylemler üstlenerek varlığını sürdürmeye çalışıyor

Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları ile köşeye sıkışan terör örgütü PKK'nın, varlığını sürdürmek ve örgüt içinde huzursuz olan teröristleri de bir arada tutmak için sahte eylemler düzenlediği ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-01-04 17:29:00 -
Terör örgütü PKK, sahte eylemler üstlenerek varlığını sürdürmeye çalışıyor

İçişleri Bakanlığı, PKK'nın geçen yıl 1262 olay ve eylem üstlendiğini ancak bunlardan 829'unun hiç gerçekleşmediğini, 403 eylemin ise örgüt ile bağlantısı olmadığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama

İçişleri Bakanlıği'ndan yapılan yazılı açıklamada; terörle mücadeleye yönelik operasyonlarla iyice köşeye sıkışan ve örgüte katılım sayısı yıldan yıla düşen terör örgütü PKK'nın, paravan olarak kullandığı örgüte müzahir gruplar üzerinden sahte eylemleri sahiplendiği ifade edildi.

Örgüt bu yolla varlığını sürdürmeye çalışırken, örgüt içinde huzursuz olan teröristler de bir arada tutulmak isteniyor.

Saldırılar paravan gruplarca sahiplenildi

1 Ocak 31 Aralık 2020 tarihleri arasında ülke genelinde meydana gelen 1262 olay ve eylem, terör örgütüyle iltisaklı yayın yapan internet siteleri üzerinden, Ateşin Çocukları, Halkların Birleşik Devrim Harekatı (HBDH), Sakine Cansız intikam birimi, Ronahi Boton intikam birimi, YPS intikam birlikleri gibi örgüte müzahir paravan gruplarca sahiplenildi.

Söz konusu olaylardan ve eylemlerden; 632'sinin ev, fabrika, iş yeri, depo, AVM, okul, tarla, orman, 487'sinin otobüs, metrobüs, iş makinası, yat, trafo yangını ile havai fişek atma, yazılama, pankart asma, 143'ünün güvenlik güçlerine yönelik gerçekleştirilen saldırı olayları olduğu tespit edildi.

829 olay hiç gerçekleşmedi

Terör örgütü tarafından üstlenilen bu eylemler incelendiğinde, 829 olayın hiç gerçekleşmediği, 403 olayın meydana gelmekle birlikte terör örgütü ile bağlantısının bulunmadığı, 25 olayın ise terör örgütü ve sempatizanları tarafından gerçekleştirildiği ortaya çıktı.

17 şahıs tutuklandı

5 olayın ise örgüt bağlantısı olup olmadığı araştırılıyor. Eylemlere karışan ve PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde faaliyet yürüten 49 şahıstan 47'si yakalanarak gözaltına alınırken, bu şahıslardan 17'si tutuklandı.

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