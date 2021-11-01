Terör örgütü PKK o isimleri yeni açıklayabildi

Göksel Çağlav Ankara

Terör örgütü PKK, Mehmetçiğin Kuzey ırak’ta kararlı ve başarılı pençe serisi operasyonlarında etkisiz hale getirdiği leşlerin kimliklerini aylar sonra açıklayarak çözülme sürecini yavaşlatmaya çalışıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Kuzey Irak ve Suriye’nin kuzeyindeki sınır ötesi operasyonları Terör örgütü PKK ve Suriye uzantısı YPG/PKK’ya ağır darbeler verdirmeye devam ediyor. PKK, örgütün çözülme sürecini yavaşlatmak, örgütten kopmaların önüne geçmek için kayıplarının kimliklerini açıklamakta zorlanmaya devam ediyor. Her gün sığındıkları farklı inlerde ağır kayıplar veren terör örgütü, kendi internet siteleri ve sosyal medya paylaşımlarıyla kayıplarını gizlemek için türlü yalanlar söyleyerek, NATO, ABD ve AB ülkelerine tehditler savuruyorlar. Mehmetçiğin düzenlemeyi planladığı yeni operasyonlarının önüne geçmek içinde, Avrupa’da önemli noktalardaki kapılarda sürünmeye devam ediyorlar. Örgütün internet sitelerinden yaptığı yeni paylaşımda, “20 Ağustos 2021 günü Heftanîn’e bağlı Girêgohê köyü yakınlarında Türkiye Cumhuriyeti ordusunun gerçekleştirdiği hava saldırısında Dîcle, Amargî, Şahin ve Agit yoldaşlarımız şehadete ulaşmışlardır. Tarihi Cenga Heftanîn direnişinin efsane komutanlarından Esmer, Zerya ve Bargiranlardan devraldıkları direnişi zaferle taçlandırmak ve düşmanı Heftanîn alanından söküp atmak için eşsiz bir emeğin sahibi olan her dört yoldaşımızı saygı ve minnetle anıyoruz.” sözleriyle verdikleri kayıpların en azından bir kısmını geç de olsa açıklamış oldular.