  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Terör örgütü PKK o isimleri yeni açıklayabildi
Gündem

Terör örgütü PKK o isimleri yeni açıklayabildi

Her gün ağır kayıplar veren terör örgütü PKK, Ağustos ayı başında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından etkisiz hale getirilen teröristlerinin kimliklerini, örgütün dağılma sürecini yavaşlatmak için aylar sonra açıklamak zorunda kalıyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-01 15:45:00 -
Terör örgütü PKK o isimleri yeni açıklayabildi

 Göksel Çağlav  Ankara 

Terör örgütü PKK, Mehmetçiğin Kuzey ırak’ta kararlı ve başarılı pençe serisi operasyonlarında etkisiz hale getirdiği leşlerin kimliklerini aylar sonra açıklayarak çözülme sürecini yavaşlatmaya çalışıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Kuzey Irak ve Suriye’nin kuzeyindeki sınır ötesi operasyonları Terör örgütü PKK ve Suriye uzantısı YPG/PKK’ya ağır darbeler verdirmeye devam ediyor. PKK, örgütün çözülme sürecini yavaşlatmak, örgütten kopmaların önüne geçmek için kayıplarının kimliklerini açıklamakta zorlanmaya devam ediyor. Her gün sığındıkları farklı inlerde ağır kayıplar veren terör örgütü, kendi internet siteleri ve sosyal medya paylaşımlarıyla kayıplarını gizlemek için türlü yalanlar söyleyerek, NATO, ABD ve AB ülkelerine tehditler savuruyorlar. Mehmetçiğin düzenlemeyi planladığı yeni operasyonlarının önüne geçmek içinde, Avrupa’da önemli noktalardaki kapılarda sürünmeye devam ediyorlar. Örgütün internet sitelerinden yaptığı yeni paylaşımda, “20 Ağustos 2021 günü Heftanîn’e bağlı Girêgohê köyü yakınlarında Türkiye Cumhuriyeti ordusunun gerçekleştirdiği hava saldırısında Dîcle, Amargî, Şahin ve Agit yoldaşlarımız şehadete ulaşmışlardır. Tarihi Cenga Heftanîn direnişinin efsane komutanlarından Esmer, Zerya ve Bargiranlardan devraldıkları direnişi zaferle taçlandırmak ve düşmanı Heftanîn alanından söküp atmak için eşsiz bir emeğin sahibi olan her dört yoldaşımızı saygı ve minnetle anıyoruz.” sözleriyle verdikleri kayıpların en azından bir kısmını geç de olsa açıklamış oldular.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Her gün bir bardak nar suyu içerseniz... İnanamayacaksınız
Sağlık

Her gün bir bardak nar suyu içerseniz... İnanamayacaksınız

Kış aylarının vazgeçilmez meyvelerinden biri olan nar, insan vücuduna pek çok fayda Her sabah 1 bardak nar suyu içtiğinizde stres, yorgunluk..
'1. ağızdan duydum' diyerek açıkladı! İşte Millet İttifakı'nın kabinesi!
Siyaset

'1. ağızdan duydum' diyerek açıkladı! İşte Millet İttifakı'nın kabinesi!

Flash TV Yayın Yönetmeni Hakan Aygün “1. Ağızdan duydum” diyerek Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını ve olası kabinesini açıkladı...
Petrol ve doğal gaz müjdesi! Tam 100 kuyuda...
Ekonomi

Petrol ve doğal gaz müjdesi! Tam 100 kuyuda...

Türkiye enerji alanındaki dışa bağımlılığı bitirmek için peş peşe hamleler yapıyor. Bu yıl Akdeniz ve Karadeniz'in yanı sıra karada tespit e..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay