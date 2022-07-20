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Gündem Terör örgütü PKK katliam yaptı... Diyarbakır Barosu Türkiye'ye iftira attı
Gündem

Terör örgütü PKK katliam yaptı... Diyarbakır Barosu Türkiye'ye iftira attı

Terör örgütü PKK'nın Irak'ın Dohuk kentine saldırması sonucu 8 sivilin ölmesinden Türkiye'yi sorumlu tutan Diyarbakır Barosu skandal bir açıklamada bulundu. Türk askerinin sivilleri öldürdüğü yalanını ortaya atan Diyarbakır Barosu, "TSK’nın bombardımanıyla, içlerinde çocukların da olduğu siviller hayatını kaybetmiştir" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-07-20 23:31:00 -
Terör örgütü PKK katliam yaptı... Diyarbakır Barosu Türkiye'ye iftira attı

Irak'ın Dohuk vilayetinin Zaho ilçesinde bir dere kenarına terör örgütü PKK tarafından yapılan saldırıda ilk belirlemelere göre 8 kişinin hayatını kaybetti, 23 kişi ise yaralandı.

Irak'ta yürütülen "Türkiye yaptı" algı operasyonuna destek veren Diyarbakır Barosu sosyal medya hesabından "Kürdistan Federe Bölgesinin Zaho ilçesinde TSK’nın bombardımanıyla, içlerinde çocukların da olduğu siviller hayatını kaybetmiştir. Roboski’de olduğu gibi söz konusu Kürtler olunca insancıl hukuk değersizleşiyor. Yaşamını yitirenlerin ailelerine ve Kürdistan’a başsağlığı diliyoruz" açıklamasını yaptı.

Sözde "Ermeni Soykırımı" iddialarını da kabul etmişlerdi

Baro daha önce de "Büyük felaketin acısını paylaşıyoruz" başlığı altında 24 Nisan'da yayımladıkları bildiriyle sözde 'Ermeni Soykırımı' iddialarını kabul etmiş Türkiye'yi hedef almıştı.

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Yorumlar

Kocasolak

Böylesi KORKAK bir hükümet görmedim. Türkiye eskisinden çok daha güçlü NEDEN bunların tamamının diplomaları iptal edilip sokağa salınmıyorlar???

Mustafa

Yeter artık beraber yaşamak istemeyen defolup gitsin bu ülkeden masalarinida Alsınlar gitsinler iş iyiye gitmiyor demir yumruk geliyor Aklınızı başınıza alın size yazık olacak devlet bir yere kadar sabredip gerekeni yapar demedi demeyin
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