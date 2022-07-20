Terör örgütü PKK katliam yaptı... Diyarbakır Barosu Türkiye'ye iftira attı

Irak'ın Dohuk vilayetinin Zaho ilçesinde bir dere kenarına terör örgütü PKK tarafından yapılan saldırıda ilk belirlemelere göre 8 kişinin hayatını kaybetti, 23 kişi ise yaralandı.

Irak'ta yürütülen "Türkiye yaptı" algı operasyonuna destek veren Diyarbakır Barosu sosyal medya hesabından "Kürdistan Federe Bölgesinin Zaho ilçesinde TSK’nın bombardımanıyla, içlerinde çocukların da olduğu siviller hayatını kaybetmiştir. Roboski’de olduğu gibi söz konusu Kürtler olunca insancıl hukuk değersizleşiyor. Yaşamını yitirenlerin ailelerine ve Kürdistan’a başsağlığı diliyoruz" açıklamasını yaptı.

Sözde "Ermeni Soykırımı" iddialarını da kabul etmişlerdi

Baro daha önce de "Büyük felaketin acısını paylaşıyoruz" başlığı altında 24 Nisan'da yayımladıkları bildiriyle sözde 'Ermeni Soykırımı' iddialarını kabul etmiş Türkiye'yi hedef almıştı.