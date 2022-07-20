Terör örgütü PKK katliam yaptı... Diyarbakır Barosu Türkiye'ye iftira attı
Terör örgütü PKK'nın Irak'ın Dohuk kentine saldırması sonucu 8 sivilin ölmesinden Türkiye'yi sorumlu tutan Diyarbakır Barosu skandal bir açıklamada bulundu. Türk askerinin sivilleri öldürdüğü yalanını ortaya atan Diyarbakır Barosu, "TSK’nın bombardımanıyla, içlerinde çocukların da olduğu siviller hayatını kaybetmiştir" ifadelerini kullandı.
Irak'ın Dohuk vilayetinin Zaho ilçesinde bir dere kenarına terör örgütü PKK tarafından yapılan saldırıda ilk belirlemelere göre 8 kişinin hayatını kaybetti, 23 kişi ise yaralandı.
Irak'ta yürütülen "Türkiye yaptı" algı operasyonuna destek veren Diyarbakır Barosu sosyal medya hesabından "Kürdistan Federe Bölgesinin Zaho ilçesinde TSK’nın bombardımanıyla, içlerinde çocukların da olduğu siviller hayatını kaybetmiştir. Roboski’de olduğu gibi söz konusu Kürtler olunca insancıl hukuk değersizleşiyor. Yaşamını yitirenlerin ailelerine ve Kürdistan’a başsağlığı diliyoruz" açıklamasını yaptı.
Sözde "Ermeni Soykırımı" iddialarını da kabul etmişlerdi
Baro daha önce de "Büyük felaketin acısını paylaşıyoruz" başlığı altında 24 Nisan'da yayımladıkları bildiriyle sözde 'Ermeni Soykırımı' iddialarını kabul etmiş Türkiye'yi hedef almıştı.