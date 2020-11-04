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Aktüel Terör örgütü PKK, Duhok kentinde 2 IKBY polisini yaraladı
Aktüel

Terör örgütü PKK, Duhok kentinde 2 IKBY polisini yaraladı

Yeniakit Publisher
2020-11-04 19:14:30 -
Terör örgütü PKK, Duhok kentinde 2 IKBY polisini yaraladı

ERBİL (AA) - Irak'ın Duhok kentine bağlı Amedi ilçesinde, terör örgütü PKK mensuplarının 2 polisi yaraladığı bildirildi.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, PKK'nın akşamüzeri gerçekleştirdiği saldırıda Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne (IKBY) bağlı 2 polis yaralandı.

Petrol kaynaklarının güvenliğinden sorumlu polislere yönelik saldırının, Amedi ilçesinin Çemanke nahiyesinde yaşandığı kaydedildi.

Terör örgütü PKK mensupları bugün, Çemanke nahiyesinde Peşmerge güçlerine saldırmıştı. Saldırıda bir Peşmerge ölürken, üç Peşmerge de yaralanmıştı.

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