Terör örgütü mensuplarına da kaçakçılara da göz açtırılmıyor!

YENİ AKİT ANKARA;

“Hudut Namustur” diyerek Türkiye’nin hudutlarını koruya Hudut Kartalları teröristlere de kaçakçılara da göz açtırmıyor. Son olarak Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile yasa dışı yollarla ülkeye girmeye çalışan bir kişinin yakalandığını duyururken 10 Çuval içerisinde 13 bin paket elektronik sigara ele geçirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda, “Terörle mücadelemiz hudutlarda da sürüyor. Hudut Kartallarımız, Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, şahsın PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. Van hudut hattında ise yapılan arama-tarama faaliyetinde 10 çuval içerisinde 13 bin paket elektronik sigara kartuşu ele geçirildi” ifadeleri kullanıldı.