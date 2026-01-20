  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Eski Sarıyer belediye başkanı Şükrü Genç'e hapis cezası "Bölgemizde terörün devri kapandı" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan: Görüşmemizde Şara'yı tebrik ettim TBMM Başkanı Kurtulmuş, partilerin komisyon temsilcileriyle bir araya geldi! MHP’li Feti Yıldız: Umut hakkı olur, uzlaşma var Ümit Karan'ın uyuşturucu test sonucu belli oldu YPG gibi o da darmadağın oldu: Çuvallama uzmanı Hüsnü yine fena çuvalladı! Kıbrıs'taki patlak veren rüşvet ve yasadışı para skandalı: Halkın tepkisi de büyüyor! Güven krizi Git bir kenarda geber! YPG/SDG'nin Suriye'de temizlenmesinde bile Türkiye’yi suçlayan FETÖ’cü, gazeteciyi sinirlendirdi Altın fiyatlarında sert yükseliş! Yeni rekor kırıldı Terör örgütü YPG için çarpıcı yorum: Dimyat’a pirince giderken evdeki bulgurdan oldular Kovboyun gümrük şantajı sökmedi: Grönland Trump’a 'hayır' dedi
Gündem Terör örgütü DHKP-C'ye finansman sağlıyorlardı! 5 farklı adrese eş zamanlı operasyon yapıldı
Gündem

Terör örgütü DHKP-C'ye finansman sağlıyorlardı! 5 farklı adrese eş zamanlı operasyon yapıldı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Terör örgütü DHKP-C'ye finansman sağlıyorlardı! 5 farklı adrese eş zamanlı operasyon yapıldı

İstanbul'da, terör örgütü DHKP-C'ye finansman sağlandığı iddiasına yönelik yürütülen soruşturmada 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyona ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı.

İstanbul'da terör örgütü DHKP-C operasyonunda 4 zanlı yakalandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunun koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, DHKP-C terör örgütüne yönelik 5 farklı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, 3 ayrı soruşturma kapsamında, sol marjinal silahlı terör örgütlerinin finansmanına yönelik MASAK verileri, HTS/BAZ çalışmaları, örgütsel yapı şemaları ve diğer çalışmalar doğrultusunda tespit edilen Ataşehir, Küçükçekmece ve Maltepe'deki adreslerde arama yapıldığı aktarıldı.

Soruşturma kapsamında, yurt dışından gönderilen paraların takibini engellemek amacıyla nakit olarak dolaşıma soktuğu ve cezaevindeki örgüt üyeleri ile yakınlarını kollamaya yönelik finansal hareketlerde bulunduğu değerlendirilen 4 şüphelinin gözaltına alındığı bildirilen açıklamada, adreslerde delil niteliği taşıdığı değerlendirilen materyallere el konulduğu kaydedildi.

İstanbul'da bir operasyon daha! 3 milyar liraya el kondu
İstanbul'da bir operasyon daha! 3 milyar liraya el kondu

Gündem

İstanbul'da bir operasyon daha! 3 milyar liraya el kondu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan flaş açıklamalar
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan flaş açıklamalar

Gündem

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan flaş açıklamalar

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23