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Gündem Terör örgütü DEAŞ’tan rejim ordusuna pusu: Ordu konvoyu darmadağın… Bir çok ölü ve yaralı var
Gündem

Terör örgütü DEAŞ’tan rejim ordusuna pusu: Ordu konvoyu darmadağın… Bir çok ölü ve yaralı var

Yeniakit Publisher
2024-01-09 18:26:00 -
Terör örgütü DEAŞ’tan rejim ordusuna pusu: Ordu konvoyu darmadağın… Bir çok ölü ve yaralı var

Terör örgütü DEAŞ'ın ağır silahlarla başlattığı saldırıda rejim unsurlarından çok sayıda ölü ve yaralı olduğu öğrenildi.

 

 

Suriye’nin Humus ilinde terör örgütü DEAŞ, Beşşar Esed rejimi ordusuna ait konvoya düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 9 rejim unsuru öldü, 20 kişi yaralandı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, terör örgütü DEAŞ, öğle saatlerinde Humus’a bağlı Tedmur (Palmira) ilçesinin çöl bölgesinde Esed rejimi ordusuna ait bir konvoya pusu kurdu.

Ağır silahlarla başlatılan saldırı çatışmaya dönüşürken, ilk belirlemelere göre, 9 rejim unsuru öldü, 20’ye yakın ordu mensubu yaralandı.
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Rejim medyasında ise saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

DEAŞ’lı teröristler, 2 Ocak 2024’te de Deyrizor ilinin güneyindeki Tebni köyünde Esed rejimi ve İran destekli terörist gruplardan oluşan rejim güçlerinin konuşlandığı 17. Alay’a saldırı düzenleyerek, çok sayıda rejim unsurunu alıkoymuştu.

DEAŞ’ın bölgedeki varlığı

Suriye’de büyük ölçüde etkisini kaybeden DEAŞ, Humus, Dera, Suveyda ve Deyrizor illerinin bir kısmını kapsayan ve “Badiye” olarak bilinen çöl bölgesinde hücre yapılanması şeklinde varlığını sürdürmeye çalışıyor.

Terör örgütü, zaman zaman vur-kaç taktiğiyle Esed rejimine ve destekçilerine kayıplar verdiriyor.

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