  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Hakan Ural taşı gediğine koydu: Bunlar Erdoğan’ın kurduğu…

İngiltere'den skandal Türkiye uyarısı: İki şehre dikkat edin

Devlet Bahçeli'den İsveç'in rezil tavrına tepki: Sabır taşı çatladı!

F-35 mi yoksa Milli Muharip Uçak mı? Çok daha üstün yeteneklere sahip olacak

Tarım Kredi Marketleri'nde yeni indirim! 31 Ocak’a kadar sürecek: Siyah çay, beyaz peynir, tuvalet kağıdı...

Türk hackerden İsveç'e uyarı: Kur'an-ı Kerim'i yaktırırsanız devlet kurumlarınızı çökertiriz!

Türk isimden ses getirecek proje! Öyle bir şey geliştiriyor ki: Saldırıları önceden tespit edecek

Bayraktar Kızılelma'ya rakip olmak için harekete geçtiler! İki ülke resmen birleşti

Türkiye'nin vetosu İsveç'te son dakika ile duyuruldu! 'Türkiye izin vermiyor'

Erdoğan'ın Miçotakis'e uyarısı Yunan basınını salladı! 'Tayfun füzesiyle meydan okudu: Çılgın Türkler yürür'
Yerel Terör örgütü DEAŞ'ın sözde Rakka emiri tutuklandı
Yerel

Terör örgütü DEAŞ'ın sözde Rakka emiri tutuklandı

Gaziantep'te terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonda yakalanan DEAŞ'ın sözde Rakka Güvenlik Emiri ve eski Ninova Valisi H.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yeniakit Publisher
2023-01-21 19:36:00 -
Terör örgütü DEAŞ'ın sözde Rakka emiri tutuklandı

Gaziantep'te terörle mücadele ekiplerinin yürüttüğü operasyon ile yakalanan DEAŞ'ın sözde Rakka Güvenlik Emiri ve eski Ninova Valisi H.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü operasyonla DEAŞ terör örgütünün sözde üst düzey yöneticilerinden biri olan, geçmiş dönemde sözde Rakka Güvenlik Emiri ve eski Ninova Valisi olarak görev yapan, eylem grupları içerisinde yer alan H.A.'yı yakalamıştı. Gözaltına alınan H.A. yasal işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23