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Yerel Terör örgütü DEAŞ'a eş zamanlı operasyon!
Yerel

Terör örgütü DEAŞ'a eş zamanlı operasyon!

Yeniakit Publisher
2023-12-28 22:05:00 - 2023-12-28 22:28:28

Yozgat’ta DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 5 yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik 5 ayrı adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi.

5 Irak uyruklu şüpheli gözaltına alındı

Özel Harekat ekiplerinin de katıldığı operasyonda 5 Irak uyruklu şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Yozgat Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Şüpheli şahısların ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

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