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Gündem

Terör örgütü DEAŞ lideri Bağdadi'nin yerine kim geçecek?

ABD tarafından düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ lideri Bağdadi öldürüldü. ABD Başkanı Donald Trump, "Bağdadi sonrası DEAŞ’ın liderinin kim olacağını ve nerede olduğunu biliyoruz" dedi. Trump'ın bu açıklaması sonrası DEAŞ'ın yeni liderinin kim olacağı merak konusu oldu.

2019-10-27 19:51:00 -
Terör örgütü DEAŞ lideri Bağdadi'nin yerine kim geçecek?

ABD'nin, terör örgütü DEAŞ'ın elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'yi İdlib'de öldürdüğü operasyonda ABD birlikleri geceyarısı helikopterle indirme yaparak yaklaşık 4 saat süren çatışmaya girdi. ABD'nin helikopterlerle indirme harekatı düzenlediği mevki, ilin kuzeyinde yerinden edilmiş sivillerin sığındığı Tourlaha Kampı'na birkaç kilometre uzaklıkta yer alıyor. Gece yarısı 00.00 sularında bölgeye 8 ABD helikopteri ve 2 insansız hava aracı (İHA) gelerek Barişa köyü yakınlarındaki hedefi bir buçuk saat boyunca yoğun ateş altına aldı. Çatışma 4 saat sürdü. Bağdadi yakalanacağını anlayınca da kendisine patlattı.

"Bağdadi bombalı yeleği patlatarak intihar etti"

Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyon hakkında basın toplantısı düzenleyen Trump, "Operasyon süresince herhangi bir askerimiz zarar görmedi. Bağdadi öldü. En önemli güvenlik önceliğimizdir. Bağdadi'nin arkadaşları da öldürüldü. Bağırarak öldürüldü. O bölge temizlenmişti. 11 çocuk yara almadan evden çıkarıldı. Yalnızca Bağdadi ve tünel kalmıştı. 3 çocuğu da kendisiyle birlikte sürükledi ve onlar da kendisiyle birlikte ölüme sürüklendi. Kendisi üzerindeki bombalı yeleği patlatarak intihar etti. Tünel yok edildi. Son anlarını da korkarak geçirdi. Biz iki saat boyunca o bölgedeydik. Görev tamamlandıktan sonra hassas maddeleri bölgeden çıkardık" dedi.

Trump: DEAŞ'ın yeni liderini biliyoruz

ABD Başkanı Trump, terör örgütü DEAŞ'ın yeni liderini biliyoruz dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü: "Bağdadi sonrası kim lider olacak ve nerede biliyoruz." Dünya Trump'ın bu açıklamasına kilitlendi. DEAŞ'ın yeni lideri kim olacak? Trump'ın bu açıklamasının perde arkasında ne var?

"Kim gelirse gelsin bu kadar kuvvetli bir figür olmayacaktır"

SETA Washington Koordinatörü Kadir Üstün A Haber'e şu değerlendirmelerde bulundu. Üstün, "Amerikan tarafı gerekli gördüğü operasyonları yapıyor. Bu operasyonların meşruiyeti uluslararası hukuka uygunluğu pek sorgulanmıyor. Bölgedeki gerekli ülkelerle koordinasyon halinde yapılıyor bu. Bağdadi'nin öldürülmesi sonrası yerine kim gelirse gelsin bu kadar kuvvetli bir figür olmayacaktır. Artık Suriye'de geniş bir alan da kontrol edilemiyor" dedi.

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Yorumlar

Serdar

Trump mu atayacak netenyahu mu. İşitin tarihini araştır birtane kefereye silah doğrultmuş mu
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ali orçan

El bagdadi yı kullandınız. sizin istediklerinizi yapmayınca temizlediniz. yeni lideride siz beilirlemiş olmalısınız. asıl olması gerekenler sizlersiniz.
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