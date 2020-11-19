  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Terör örgütü DEAŞ Irak'ta 2 kişiyi kaçırdı
Aktüel

Terör örgütü DEAŞ Irak'ta 2 kişiyi kaçırdı

Yeniakit Publisher
2020-11-19 17:51:25 -
Terör örgütü DEAŞ Irak'ta 2 kişiyi kaçırdı

KERKÜK (AA) - Terör örgütü DEAŞ'ın Irak'ın Salahaddin kentine bağlı Dora ilçesi yakınlarında 2 kişiyi kaçırdığı belirtildi.

Salahaddin Polis Teşkilatından Yüzbaşı Ahmet Ekrem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dora ilçesi yakınlarındaki Aseliye kırsalında çobanlık yapan iki kişinin kaçırıldığını söyledi.

Görgü tanıklarının ifadesine göre askeri üniforma giyen 5 DEAŞ mensubunun eylemi gerçekleştirdiğini aktaran Ekrem, kaçırılan vatandaşların bulunması için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldığını dile getirdi.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Başbakan Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden yaklaşık 3 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sisi talimat vermişti! Mısır'da Türkiye gelişmesi
Dünya

Sisi talimat vermişti! Mısır'da Türkiye gelişmesi

Mısır'ın sözde Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi'nin ülkesindeki medyaya 'Türkiye ve Erdoğan karşıtı haber yapmama' çağrısının üzerinden 30 gün..
Erdoğan o iş adamını arayıp tebrik etmiş: Sana yakışır, tebrik ederim
Gündem

Erdoğan o iş adamını arayıp tebrik etmiş: Sana yakışır, tebrik ederim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yangında büyük zarar gören Vaniköy Camii'nin onarım masraflarını üstlenen iş adamı Cemal Kalyoncu'yu ..
Dolar mı, altın mı? Ekonomist Kaan Sarıaydın ‘Üzülürsünüz’ diyerek uyardı
Ekonomi

Dolar mı, altın mı? Ekonomist Kaan Sarıaydın ‘Üzülürsünüz’ diyerek uyardı

Stratejist ve ekonomist Kaan Sarıaydın, yatırım yapacaklara çok kritik uyarılarda bulundu. Sarıaydın, dolar yerine altına yatırım yapmanın d..
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay