Terör örgütü DAEŞ, bir köy muhtarını infaz etti

Irak'ın Kerkük kentinde bir köy muhtarı terör örgütü DAEŞ unsurlarınca infaz edildi.

Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu Afrasyav Kamil, yaptığı açıklamada, ''Kerkük'ün güneyindeki Casimiye Köyü Muhtarı Muhammet Cuma DAEŞ'li teröristlerce evinin dış kapısına asılarak infaz edildi" dedi.

Teröristlerin yakalanması için operasyon başlatıldı

Kamil, teröristlerin yakalanması için çevrede geniş çaplı operasyon başlatıldığını aktardı.

Geçen aralık ayında terör örgütü DAEŞ'ın Irak'taki askeri varlığına son verildiği resmen ilan edilse de özellikle Kerkük, Diyala, Salahaddin ile Musul vilayetlerinin kırsalı ve çöl bölgelerinde teröristler zaman zaman köylülere yönelik saldırılar düzenleniyor.