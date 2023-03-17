Terör örgütlerinin sözcüsüne büyük şok! Mezhepçi Barış Atay’ın dokunulmazlığı kaldırılıyor

Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca “Gelen Kağıtlar” listesinde yayımlandı.

KARMA KOMİSYONA HAVALE EDİLDİ

HDP İstanbul Milletvekilleri Hüda Kaya ve Musa Piroğlu ile Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu’na ait dokunulmazlık dosyaları, Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.

TERÖR ÖRGÜTLERİNİN SÖZCÜSÜ BARIŞ ATAY’A ŞOK!

HDP’den milletvekili seçildikten sonra istifa ederek TKP’ye katılan Barış Atay’ın Türkiye Cumhuriyeti aleyhine yaptığı açıklamalara rağmen hala milletvekilliğinin düşürülmemiş olması ve düşmanı olduğu milletin vergileri ile maaş alıyor olması tepkilere sebep oluyordu.

BARIŞ ATAY’DAN ŞEHİTLERE HAKARET

PKK’nın şehit ettiği on binlerce askerimizi ve polisimizi ‘şehit’ olarak kabul etmediğini ima eden TİP Milletvekili Barış Atay, Babala TV’deki programda skandal sözler sarf etmişti.

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