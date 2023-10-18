Terör kabilesi İsrail’in manipülasyon taktiği ortaya çıktı! Hastaneyi vurarak ilk 2 maddeyi tamamladılar, ya diğerleri?

İsrail’in 2004 yılında yayımladığı manipülasyon taktiği ifşa oldu.

İsrail’in Gazze’deki El-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu 500 kişinin yaşamını yitirdiği saldırı yayımlanan manipülasyon taktikleri listesinin 2. basamağı olarak belirlendi. İşte katillerin şimdiki stratejileri…

1-Gazze'deki hastaneyi biz vurmadık.

2-Vurduk ama hastaneyi değil garajındaki Hamasçıları...

3-Evet öldürdük! Ama onlar teröristti.

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4-Tamam öldürdüklerimiz sivildi ama canlı kalkan olarak kullanılıyorlardı.

5-Pekala orada Hamas yoktu ve yanlışlıkla vurduk sivilleri ama onlar bilerek vuruyorlar!

6- Biz onlardan daha fazla sivil öldürmüş olsak bile diğer ülkelerdeki duruma hiç baktınız mı?

Ve son madde; bütün olan biten konuşulmaya başlanınca,

7-Neden hala İsrail'den bahsediyorsun? Anti semitist misin?