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Yerel

Terör kabilesi İsrail’in manipülasyon taktiği ortaya çıktı! Hastaneyi vurarak ilk 2 maddeyi tamamladılar, ya diğerleri?

Yeniakit Publisher
2023-10-18 12:54:00 -
Terör kabilesi İsrail’in manipülasyon taktiği ortaya çıktı! Hastaneyi vurarak ilk 2 maddeyi tamamladılar, ya diğerleri?

Dün gece bir hastaneyi vurarak dünyanın tepkisi çeken katillerin, 2004 yılında bir dergide tepkileri üzerlerinden başka yerlere çekmek için yayımladıkları manipülasyon taktiği ortaya çıktı.

İsrail’in 2004 yılında yayımladığı manipülasyon taktiği ifşa oldu.

İsrail’in Gazze’deki El-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu 500 kişinin yaşamını yitirdiği saldırı yayımlanan manipülasyon taktikleri listesinin 2. basamağı olarak belirlendi. İşte katillerin şimdiki stratejileri…

1-Gazze'deki hastaneyi biz vurmadık.

2-Vurduk ama hastaneyi değil garajındaki Hamasçıları...

3-Evet öldürdük! Ama onlar teröristti.
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4-Tamam öldürdüklerimiz sivildi ama canlı kalkan olarak kullanılıyorlardı.

5-Pekala orada Hamas yoktu ve yanlışlıkla vurduk sivilleri ama onlar bilerek vuruyorlar!

6- Biz onlardan daha fazla sivil öldürmüş olsak bile diğer ülkelerdeki duruma hiç baktınız mı?

Ve son madde; bütün olan biten konuşulmaya başlanınca,

7-Neden hala İsrail'den bahsediyorsun? Anti semitist misin?

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