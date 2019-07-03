0553 313 94 23

Terör hedeflerine Bora füzesi

Yerli ve milli imkanlarla üretilen Bora füzeleri Pençe Harekatı kapsamında Kuzey Irak'taki terör hedeflerine karşı aktif olarak kullanılmaya devam ediyor.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 11:25

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) 27 Mayıs'ta Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde PKK'lı teröristlere yönelik başlattığı Pençe Harekatı, tüm hızıyla devam ediyor. Harekat kapsamında PKK'lı teröristler etkisiz hale getirilirken, kullandıkları sığınak, barınak, mağara, mühimmat ve yaşam malzemeleri de arama tarama faaliyetleri ile tek tek tespit edilerek imha ediliyor.

HAKKARİ'DEN SINIRIN ÖTESİNE

PKK hedefleri, verilen koordinatlar doğrultusunda, Türkiye'nin milli imkanlarıyla geliştirilen ve 280 kilometre menzili olan 'Bora' ile vuruldu. Hakkari'den gerçekleştirilen atışlar, sınırın ötesindeki terör hedeflerine ulaşıyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 11:25
  1. Hakkari
  2. Türk Silahlı Kuvvetleri
  3. TSK
  4. Pençe Harekatı
  5. PKK

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Başkan Altay’ı ziyaret etti
    1. Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Başkan..
    2. Sosyal medyadan PKK propagandasına..
    3. Türkiye has bahçeyi Pekin'e taşıdı
    4. Terasta spor
    5. Yok olmaya yüz tutmuş kerpiç,..
    6. ÖTV indirimi bitti fiyatlar yükseldi
    7. Şırnak’ta tedavi edilen şahinler..
    8. Almanya Savunma Bakanı Leyen, AB..
    9. İskele YİBO mezunları bir araya geliyor
    10. Ev alevlere teslim oldu, 2 kişi..
    11. Onlarca fanatik Yahudi ve polisi..
    12. Başakşehir'de Ahmed El Sheikh sesleri!..
    13. "Avrupa'nın ödeme mekanizması..
    14. Kamu personel alımı 2019 kamu personel..
    15. "Halı tarlaları"nın göz alıcı şöleni
    16. Başkan Altay, Muhacir Pazarı..
    17. MEB ve TUSAŞ milli uçak ve helikopteri..
    18. MTV’de 2. taksit ödemeleri başladı
    19. Sanayicinin ortak problemi enerji..
    20. "Avrupa'ya ihracatımızı beraberce..
    21. Terör hedeflerine Bora füzesi
    22. Denize giren 2 kardeş boğularak..
    23. Sağlıkçıların gözü toplu sözleşmelerde
    24. İsrail'de Etiyopyalı Yahudilerin..
    25. Tarhan: “Alman otomotiv devinin yeni..
    26. Barış Yürüyüşü'ne katılacak gönüllüler..
    27. Ruhani: “Zenginleştirilmiş uranyum..
    28. ÇAYKUR’dan “Hayde çaya bakalım”..
    29. Küresel ekonomide imalat sektörü..
    30. Bölgesel İşbirliği Toplantısı
    AK Parti taşları kaldırdı nankör zihniyet taş koydu
    AK Parti taşları kaldırdı nankör zihniyet taş koydu
    Başörtüsüne saldıran Barış Yarkadaş'a CHP'li vekilden cevap!
    Başörtüsüne saldıran Barış Yarkadaş'a CHP'li vekilden cevap!
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!
    Erdoğan’ı AK Parti’den ayırmak istediklerini iddia eden ünlü gazeteci: Babacan Erdoğan’a bunu söyledi!
    Erdoğan’ı AK Parti’den ayırmak istediklerini iddia eden ünlü gazeteci: Babacan Erdoğan’a bunu söyledi!
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız

    Günün Karikatürü

    3 Temmuz 2019
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz