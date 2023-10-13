Terör devletinden cuma namazı öncesi alçaklık
Terör devleti İsrail, Kudüs’te Cuma namazı kılınmasın diye mescidin etrafına polisleri yerleştirdi.
Mescid-i Aksa'da namaz kılmak için toplanan Filistinlilere İsrail polisi müdahale etti. Aslanlı Kapı önünde gergin anlar yaşandı.
İsrail polisi, Kudüs'te Cuma namazı kılmak için gelen Müslümanlara gaz bombası ile sert bir müdahale gerçekleştirildi.
İsrail polisi cuma namazı kılmak için Mescid-i Aksa'ya alınmayıp ara sokaklarda, mahallelerde toplanıp cuma namazı kılmak isteyen Filistinli Müslümanlara hem gaz bombası attı hem de atlı polislerle müdahale etti.
Müdahalenin ardından seccadeler ve ayakkabılar sokak ortasında kaldı.
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