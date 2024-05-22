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Gündem Terör devleti şimdi ne yapacak? Türkiye'den 3 ülkenin Filistin kararına ilk yorum
Gündem

Terör devleti şimdi ne yapacak? Türkiye'den 3 ülkenin Filistin kararına ilk yorum

Yeniakit Publisher
2024-05-22 12:30:00 - 2024-05-22 12:30:35
Terör devleti şimdi ne yapacak? Türkiye'den 3 ülkenin Filistin kararına ilk yorum

Dışişleri Bakanlığı, 3 Avrupa ülkesinin Filistin'i devlet olarak tanıma kararının memnuniyetle karşılandığını açıkladı.

 Dışişleri Bakanlığı, “İspanya, İrlanda ve Norveç’in Filistin Devleti’ni tanıyacaklarını açıklamalarından büyük memnuniyet duyuyoruz” açıklamasını yaptı.

''Memnuniyet duyuyoruz''

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “İspanya, İrlanda ve Norveç’in Filistin Devleti’ni tanıyacaklarını açıklamalarından büyük memnuniyet duyuyoruz. Filistin’in tanınması, uluslararası hukukun, adaletin ve vicdanın gereğidir. İşgal altındaki Filistin halkının gasbedilen haklarının geri alınması ve Filistin’in uluslararası camiada hak ettiği statüye kavuşabilmesi bakımından son derece önemli bir adımdır” denildi.

Açıklamada, Türkiye’nin daha fazla ülkenin Filistin’i tanıması yönünde çaba harcamayı sürdüreceği ifade edildi.

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