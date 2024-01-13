  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yunanistan, eskileri terk edip Türkiye'de olan şirketlerden granit fayans tedarik etmek istedi!

13 saat süren Seçil Erzan duruşması 15 Ocak'a ertelendi

Yüzlerce şubesi olan marketten olay indirim! Yumurta fiyatlarını düşürdüler

Rusya ile Batı arasında petrol ve doğalgaz ihracatı fışkıracak derken ipler koptu: Ruslar resmen duyurdu! Hamleye hazırlanıyor

Yunanistan'ın Bayraktar TB2 SİHA'ların karşısına çıkaracağı İHA'lar belli oldu! Resmen duyurdular

ABD'den tansiyon düşürecek İran açıklaması

Emekli için ek zam sistemi: 3 olumlu karar geldi! Türkiye toplantısını yapacak!

"Her yerden petrol fışkırıyor" deniyordu! Açıklama geldi: Keşke petrol olsaydı

Elektronik devi Elon Musk'tan kötü haber: Yapay zeka hepimizi öldürecek! Çılgın iddia dehşete düşürdü! Dev proje

Cengiz Holding'den çok konuşulacak karar! Dev araziye yapacak
Gündem Terör devleti İsrail’in yargılandığı duruşmanın tamamı Türkçe olarak yayınlandı
Gündem

Terör devleti İsrail’in yargılandığı duruşmanın tamamı Türkçe olarak yayınlandı

Yeniakit Publisher
2024-01-13 09:52:00 - 2024-01-13 09:55:46

Terör devleti İsrail’in Filistinlilere yaptığı soykırım, Uluslararası Adalet Divanı’na taşındı. İsrail’in Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle açılan davanın duruşması TRT Haber tarafından Türkçe tercümeyle yayınlandı.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin, terör devleti İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) açtığı davanın duruşması canlı olarak yayımlandı.

Hollanda'nın Lahey kentindeki Divan'da tarafların hazır bulunduğu salonda halka açık duruşma canlı olarak yayımlandı.

Dün yapılan ilk günkü duruşmada Güney Afrika'nın İsrail'e yönelik soykırım suçlaması ve saldırıların durması yönünde ihtiyati tedbir talepleri dinlendi, bugünkü duruşmada ise İsrail heyeti savunmasını yaptı. Kaynak: Terör devleti İsrail’in yargılandığı duruşmanın tamamı Türkçe olarak yayınlandı

Terör devleti İsrail için gidiyorlar! Yerli ve millet avukatlardan Lahey hamlesi
Terör devleti İsrail için gidiyorlar! Yerli ve millet avukatlardan Lahey hamlesi

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Terör devleti İsrail için gidiyorlar! Yerli ve millet avukatlardan Lahey hamlesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Netanyahu'nun sonunu açıkladı: Lahey'de yargılanacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan Netanyahu'nun sonunu açıkladı: Lahey'de yargılanacak

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan Netanyahu'nun sonunu açıkladı: Lahey'de yargılanacak

Siyonist İsrail'i Lahey korkusu sardı! Katliam kabinesi birbirine düştü
Siyonist İsrail'i Lahey korkusu sardı! Katliam kabinesi birbirine düştü

Gündem

Siyonist İsrail'i Lahey korkusu sardı! Katliam kabinesi birbirine düştü

Katil İsrail’i Lahey'de sapık avukat savunacak! İsmi pedofili dosyasından çıktı
Katil İsrail’i Lahey'de sapık avukat savunacak! İsmi pedofili dosyasından çıktı

Gündem

Katil İsrail’i Lahey'de sapık avukat savunacak! İsmi pedofili dosyasından çıktı

Lahey’de İsrail soykırımdan yargılanırken dışarıda da bekleyiş sürüyor
Lahey’de İsrail soykırımdan yargılanırken dışarıda da bekleyiş sürüyor

Gündem

Lahey’de İsrail soykırımdan yargılanırken dışarıda da bekleyiş sürüyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23