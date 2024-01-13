Terör devleti İsrail’in yargılandığı duruşmanın tamamı Türkçe olarak yayınlandı
Terör devleti İsrail’in Filistinlilere yaptığı soykırım, Uluslararası Adalet Divanı’na taşındı. İsrail’in Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle açılan davanın duruşması TRT Haber tarafından Türkçe tercümeyle yayınlandı.
Güney Afrika Cumhuriyeti'nin, terör devleti İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) açtığı davanın duruşması canlı olarak yayımlandı.
Hollanda'nın Lahey kentindeki Divan'da tarafların hazır bulunduğu salonda halka açık duruşma canlı olarak yayımlandı.
Dün yapılan ilk günkü duruşmada Güney Afrika'nın İsrail'e yönelik soykırım suçlaması ve saldırıların durması yönünde ihtiyati tedbir talepleri dinlendi, bugünkü duruşmada ise İsrail heyeti savunmasını yaptı. Kaynak: Terör devleti İsrail’in yargılandığı duruşmanın tamamı Türkçe olarak yayınlandı
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