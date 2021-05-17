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Dünya Terör devleti İsrail'e sert uyarı: Saldırıları durdurmazsanız Tel Aviv’i yine vururuz!
Dünya

Terör devleti İsrail'e sert uyarı: Saldırıları durdurmazsanız Tel Aviv’i yine vururuz!

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, İsrail yönetimini, Gazze kentinde yer alan sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırılarını durdurması konusunda uyarırken, aksi takdirde bir kez daha Tel Aviv’i füzelerle vuracağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-17 22:42:00 -

Siyonist İsrail’in, abluka altındaki Gazze Şeridi’nde bulunan sivil binaları hedef alması üzerine yaptığı açıklamada Ebu Ubeyde, “Suç üstüne suç işleyen siyonist İsrail, son saatlerde sivillerin yaşadığı ev ve binalara yönelik hava saldırılarını yoğunlaştırdı. Buradan düşman rejimini uyarıyoruz; şayet sivil yerleşim yerlerini bombalamayı durdurmazsa yine Tel Aviv’i vuracağız.” ifadelerini kullandı.

Yaptığı her açıklamayla işgalcilerin uykusunu kaçıran, yüreklerine korku salan ve İslam ümmetinin başını yukarıya kaldıran Filistinli komutan Ebu Ubeyde, Gazzelilerin katledilmesine karşılık İsrail hakimiyeti altındaki kentleri cehenneme çevireceğini bildirdi.

İşgal ordusunun savaşın başından bu yana düzenlediği saldırılarda şehit sayısı 200’e yükseldi. Şehitlerden 59’unun çocuk ve 35'inin kadın olduğu, yaralı sayısının ise 1300 civarında olduğu ifade edildi.

Öte yandan siyonist İsrail basınında yer alan verilere göre, şu ana kadar Gazze Şeridi’nden Tel Aviv'e 3 binin üzerinde roket fırlatıldı. Bu roketlerin sonucunda kaç İsrailli yerleşimcinin öldüğü, işgal rejimi tarafından büyük bir titizlikle saklanıyor. 

Filistinli uzmanlar, işgal yetkililerinin ve fanatik yerleşimcilerin diken üstünde yaşadığını ve en ufak seste sığınaklara koştuğunu ifade ediyor. Ayrıca direnişçilerin gönderdiği roketlerin psikolojik olarak üstünlüğü kazandığı yorumları da yapılıyor.

Kaynak: Filistin Enformasyon Merkezi

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