Terör devleti İsrail’e lanet, Gazze’ye destek

Terör devletİ İsrail tepkiler dünyanın dört bir yanından tepkiler gelmeey devam ederken, Fatih Muhtarlar Derneği, Beyazıt Meydannda Gazze'ye destek için bir basın açıklaması yaptı,

Yapılan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Yaşadığımız çağda bütün dünyanın gözü önünde terör devleti Siyonist İsrail tarafından Filistinde eşi benzeri görülmemiş bir katliam, soykırım ve zulüm yaşanmaktadır.

Bizler bu gün burada Fatihli muhtarlar olarak bu tarihi Beyazıt meydanında 400 bin fatihlinin sesi soluğu olmaya, İsrail'in yaptığı bu vahşeti en yüksek perdeden tüm dünyaya haykırmak için biraraya geldik.

Buradan bu tarihi Beyazıt meydanından tüm dünyaya haykırıyoruz ve diyoruz ki " Haksızlık ve zulüm karşısında susan dilsiz şeytandır. Yine diyoruz ki, yer yüzündeki EN BÜYÜK TERÖRİST DEVLET kadın, çocuk, yaşlı demeden masum Filistin halkını vahşice katleden SİYONİST İSRAİL DEVLETİ VE ONU KORUYUP KOLLAYAN AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİDİR.

Yine tüm dünyaya ilan ediyor ve diyoruz ki HAMAS bir terör örgütü değil vatanını, namusunu ve onurunu savunan bir avuç imanlı kahramandır.

Yarım asırdır, önce anneleri, babaları, kardeşleri gözleri önünde vahşice katledilen Filistinlilerin yetim ama kahraman çocuklarıdır.

Dünün yetim çocukları bu günün yiğitleri olarak vatanlarını siyonist İsraile karşı canlarıyla müdafa etmektedirler.

Kurtuluş savaşında vatanımızı, namusumuzu ve onurumuzu istilacı güçlere, düşmanlara karşı örgütleyen milli kahramanlarımız Sütçü imamlarımız, Nene Hatunlarımız, Şerife bacılarımız, Hasan Tahsinlerimiz ne ise Filistinli kardeşlerimizin haklarnı ve vatanlarını savanunan Hamas da odur. Hamas’a terör örgütü diyenler İsrail'in yaptığı bu kanlı vahşeti görmek istemeyen, hatta örtmek ve perdelemek isteyenlerdir.

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Buradan Fatih Sultan Mehmet Han'ın torunları olan muhtarlar olarak, tüm dünyaya haykırıyoruz ve diyoruz ki Filistin halkı kardeşimizdir. Mescidi Aksa kutsalımız ve kırmızı çizgimizdir.

Sizlerin huzurunda terör devleti İsrail'e diyoruz ki "Ey SİYONİST İSRAİL yaptığın bunca zülmümn, işlediğin bunca cinayetlerin, kadın çocuk yaşlı demeden katlettiğin on binlerce masumun hesabını bir gün mutlaka vereceksin. Bir gün döktüğün kanda mutlaka boğulacaksın.

Unutma ki " Ölse de tüm çocuklar bir Musa elbet kalır/

Mazlumların ahı sanma ki yerde kalır.”

Son olarak değerli halkımızı İsrail mallarını almamaya ve süresiz boykota çağırıyoruz, yine ülkemizdeki zincir marketlerini İsrail malı ürünler satmamaya çağırıyoruz.

Fatihli muhtarlar olarak bu konuda kamuoyu ve bilinç oluşturmak için elimizden ne gelirse yapacağımızı, her daim halkımıza öncü olacağımızı tüm kamuoyuna saygıyla arz ederiz.