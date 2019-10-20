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Terör devleti İsrail'den tarihi itiraf: 6 yılın emeği 6 günde yok edildi

Suriye'nin kuzeyinde yuvalanan terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nı her fırsatta karalamaya çalışan terör devleti İsrail medyası, bölgedeki siyonist emellerinin çöpe gittiğini itiraf etti. İsrail merkezli Jerusalem Post'ta yayınlanan Seth J. Frantzman imzalı analizde "6 yılın emeği 6 günde yok edildi" başlığıyla yayınlanan haberde, ABD'nin ve İsrail'in finanse ettiği YPG/PKK'lı teröristlerin planlarının harekat ile birlikte çöpe gittiği yorumuna yer verildi.

20 Ekim 2019 Pazar 19:41
Terör devleti İsrail'den tarihi itiraf: 6 yılın emeği 6 günde yok edildi

Türkiye'nin terör örgütü PKK/YPG'yi Suriye'nin kuzeyinden kazıdığı Barış Pınarı Harekatı, dünya basınında özellikle de İsrail basınında yakından takip ediliyor. Harekatın başlangıcından bu yana çeşitli haberler yayınlayan İsrail medyası, Jerusalem Post'ta bir habere daha imza attı.

İsrail'in hayalleri yıkıldı

İsrail merkezli Jerusalem Post'ta yayınlanan Seth J. Frantzman imzalı analizde Türkiye'nin Barış Pınarı harekatı ile birlikte İsrail'in bölgede bir Kürt devleti kurulması hayalinin yıkıldığı ifade edildi.

"6 yılın emeği 6 günde yok edildi" başlığıyla yayınlanan haberde, ABD'nin ve İsrail'in finanse ettiği YPG/PKK'lı teröristlerin planlarının harekat ile birlikte çöpe gittiği yorumuna yer verildi.

Analiz, Barış Pınarı Harekatı'nın DEAŞ terör örgütünü yeniden canlandıracağı iddiasının ardına saklanarak, bölgedeki teröristlere yıllardır yapılan yardımın boşa gitmesine ilişkin duyulan üzüntüyü gözler önüne serdi.

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Haber Tarihi: 20 Ekim 2019 Pazar 19:41
  1. Barış Pınarı Harekatı
  2. DEAŞ
  3. YPG
  4. PKK
  5. Türkiye
  6. İsrail

YORUM YAZ

  • HizipSavarHizipSavar59 dk önce
    şimdi o terörsitler cnalrı karşılığında israile saldırmalı ki belki günahlar biraz af olur.

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