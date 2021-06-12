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Dünya Terör devleti İsrail'den kalleş saldırı
Dünya

Terör devleti İsrail'den kalleş saldırı

Terör devleti İsrail'in eli kanlı polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te sivillere ateş açtı. Kalleş saldırıda Filistinli bir kadın hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-06-12 17:34:00 -
Terör devleti İsrail'den kalleş saldırı

İsrail güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te "bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu" iddiasıyla ateş açtığı Filistinli bir kadın yaşamını yitirdi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti ile Doğu Kudüs arasında yer alan İsrail'e ait Kalendiya kontrol noktasında Filistinli bir kadını ateş açarak yaraladığı belirtildi.

İsrail güçlerinin Filistinli sağlık ekiplerinin yaralanan kadına müdahale etmesini engellediği kaydedildi.

Öte yandan İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, "Elinde bıçak olan bir şüpheli Kalendiya kontrol noktasına geldi ve bir güvenlikçi tarafından vurularak etkisiz hale getirildi." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, yaralının sağlık durumuna ilişkin bilgi verilmezken, İsrail basını kimliği henüz bilinmeyen Filistinli kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini aktardı.

Olaya ilişkin Filistin makamlarından henüz açıklama yapılmadı.

İsrail güçleri, "bıçaklı saldırı" veya "araçla ezme" girişimi iddiasıyla Filistinlilere yönelik ihlallerini sürdürürken, insan hakları örgütleri İsrail'i Filistinlilere karşı yargısız infaz yapmakla suçluyor.

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