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Dünya Terör devleti İsrail'den Gazze'ye saldırı!
Dünya

Terör devleti İsrail'den Gazze'ye saldırı!

Terör devleti İsrail'e ait savaş uçakları Gazze'ye saldırı düzenledi.

Yeniakit Publisher
2021-06-17 23:32:00 - 2021-06-17 23:41:25
Terör devleti İsrail'den Gazze'ye saldırı!

Terör devleti İsrail, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ni vurmaya devam ediyor. İsrail savaş uçakları, Gazze’nin kuzeyindeki Beyt Lahiya ve güneyindeki Han Yunus kentinde Hamas’a ait mevzileri hedef alındı. Saldırılarda ölü ve yaralı olup olmadığı konusunda henüz açıklama yapılmadı.

İsrail savaş uçakları, geçen ay yürürlüğe giren ateşkese rağmen dün gece saatlerinde de Gazze’de Hamas’a ait iki noktaya hava saldırısı düzenlemişti.

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Hamas’a ait bazı noktaları vurduğu ifade edilerek, saldırının Gazze’den İsrail’e yangın çıkaran balonlar fırlatılmasına karşılık olarak gerçekleştirildiği kaydedilmişti.

Öte yandan Filistin’in Gazze Şeridi bölgesine yönelik 10 Mayıs’ta başlayan İsrail saldırıları, 21 Mayıs’ta İsrail ve Hamas arasında varılan ateşkesin ardından sona ermişti. Saldırılarda, 66’sı çocuk, 39’u kadın olmak üzere 254 kişi hayatını kaybetmiş, bin 948 kişi de yaralanmıştı.

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