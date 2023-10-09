Terör devleti İsrail'den bir alçaklık daha: Bunu duyduğunuza inanamayacaksınız!
Terör devleti İsrail'den bir alçaklık daha: Bunu duyduğunuza inanamayacaksınız!
Dünya nefesini tuttu, herkes oradan gelecek müjdeyi bekliyor! Geleceği petrolü için ilk sondaj vuruluyor
O ilimizde dünyayı şaşkına çeviren gelişme! Yerin altından resmen fışkırıyor! Yetkililer apar topar harekete geçti! Hiç kimse bunu beklemiyordu
Terör devleti İsrail'den bir alçaklık daha: Bunu duyduğunuza inanamayacaksınız!
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