Karadeniz değil Niğde! 3 katlı evin çatısında kamyonet yerleştirdi
Niğde’nin Kayırlı köyünde üç katlı bir evin çatısına yerleştirilen Anadol marka kamyonet, Karadeniz’i aratmayan görüntüsüyle dikkat çekti.
Niğde’nin Kayırlı köyünde 3 katlı evin çatısında duran Anadol marka kamyonet, görenleri şaşırtan görüntüsüyle köyün en çok konuşulan detaylarından biri oldu.
Kayırlı köyünde oturan klasik araç tutkunu Fikret Yücel, 10 yıl önce 3 katlı evinin çatısına vinçle Anadol marka kamyonet yerleştirdi.
Yücel, bir süre sonra rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Satılan evin yeni sahipleri de köyün cazibe merkezi haline gelen çatıdaki araca müdahale etmedi.
Köye ziyarete gelenler, fotoğraf çektirmek için araca ilgi gösterirken; muhtar Hüseyin Yılmaz, "Görenler çok şaşırıyor, merak edip beni arayarak soruyorlar. 'Böyle şeyler genelde Karadeniz'de olur, demek ki artık buralarda da görülüyor' diyorlar" dedi
