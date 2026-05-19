  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Adalet Bakanı Gürlek’ten ‘Siber Vatan’ mesajı: Her türlü girişim hüsranla sonuçlanacaktır ‘Bugünkü Türkiye onların rüyasıydı’ Üstad Necip Fazıl rehber olmayı sürdürüyor Ceza yağdırdıkları Türk savunma devine muhtaç oldular: İKA üretecekler Karadeniz'in en büyük macera parkı açıldı Roketsan Başkanı Faruk Yiğit'ten Türkiye'ye F-35 uyarısı: Biz bir tavsiyede bulunmuştuk Cinayetin sır perdesi aralanıyor! Gülistan soruşturmasında sıcak gelişme ABD’nin göbeğinde mehter coşkusu: CHP’liler Türkiye’de sırtını dönüyordu
Kültür Sanat
8
Yeniakit Publisher
Binlerce yıllık mühürler gün yüzüne çıktı! Tarihin gizli imzaları makro objektifte
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Binlerce yıllık mühürler gün yüzüne çıktı! Tarihin gizli imzaları makro objektifte

Erzurum Atatürk Üniversitesi’nde açılan sergide; Anadolu ve Mezopotamya’da milattan önce 6 bin 500’lü yıllardan itibaren kullanılan 24 antik mührün makro fotoğrafları sanatseverlerle buluştu.

#1
Foto - Binlerce yıllık mühürler gün yüzüne çıktı! Tarihin gizli imzaları makro objektifte

Erzurum’da binlerce yıl öncesinin izlerini taşıyan antik mühürler, makro fotoğrafçılık tekniğiyle yeniden görünür hale getirildi. Erzurum Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Cüneydi Has, en eskisi milattan önce 6 bin 500'lü yıllara ait olan Anadolu ve Mezopotamya'da kullanılan 24 mührün makro fotoğraflarını sergiledi.

#2
Foto - Binlerce yıllık mühürler gün yüzüne çıktı! Tarihin gizli imzaları makro objektifte

Uluslararası Müzeler Günü kapsamında Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Cüneydi Has tarafından 'Anadolu'nun Zirvesinde Mezopotamya Esintileri: Erzurum Müzesinden Mühürler Fotoğraf Sergisi açtı. Milattan önce 6 bin 500'lerden 600'lü yıllara kadar kullanılan 24 antik mühür, makro fotoğrafçılık sanatı eşliğinde gün yüzüne çıkarıldı.

#3
Foto - Binlerce yıllık mühürler gün yüzüne çıktı! Tarihin gizli imzaları makro objektifte

Geçmişin izlerinin genellikle anıtsal yapılarda ya da büyük heykellerde arandığını oysa tarihin en samimi, en dinamik ve en güçlü detaylarının mühürlerde gizli olduğunu belirten Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Cüneydi Has, "Mühürler insanoğlunun henüz yazının icat edilmeden çok önce bile ihtiyaç duyduğu sahiplenme, aidiyet ve kimlik arayışının en somut arkeolojik örnekleridir. Uluslararası Müzeler Günü kapsamında Erzurum müzesi ev sahipliğinde açılan bu özel sergi, müze koleksiyonunda yer alan ve son derece nadide 24 antik mührü makro fotoğrafçılık sanatı eşliğinde gün yüzüne çıkarıldı. Sergi, Anadolu coğrafyasının yerel kültürel dokusu ile Mezopotamya'nın köklü idari ve estetik geleneklerinin kesişim noktalarını mercek altına alıyor" dedi.

#4
Foto - Binlerce yıllık mühürler gün yüzüne çıktı! Tarihin gizli imzaları makro objektifte

Mühürlerin zamana bırakılan görsel bir imza ve varlık beyanı olduğunu ifade eden Dr. Öğretim Üyesi Has, "Sergilenen fotoğraflarda yer alan her bir mühür; bir hayvan figürü, bir geometrik motif ya da dinsel bir sembol aracılığıyla binlerce yıl öncesinin sosyo-politik otoritesini, ticari ağlarını ve inanç dünyasını yansıtmaktadır. Taşın üzerine büyük bir ustalıkla kazınan bu mikro sanat eserleri yalnızca birer bürokratik araç veya bezeme unsuru değil; sahiplerinin zamana bıraktığı birer görsel imza ve varlık beyanıdır" diye konuştu.

#5
Foto - Binlerce yıllık mühürler gün yüzüne çıktı! Tarihin gizli imzaları makro objektifte

Küratörlüğünü Erzurum Müze Müdürü Hüsnü Genç, Ege Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Süleyman Özkan'ın yaptığı sergiyi gezen Vali Yardımcısı Güher Sinem Büyüknalçacı, Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer ile davetliler, mühürler hakkında bilgi aldı.

#6
Foto - Binlerce yıllık mühürler gün yüzüne çıktı! Tarihin gizli imzaları makro objektifte

Sergilenen mühürler arasındaki en eski olanının çivi yazılı mühür olduğunu belirten Dr. Öğretim Üyesi Has, "Bunlar dini ritüellerin oldukça çok kullanıldığı mühürler. O dönemin sosyoekonomik idari ve dinsel yönünü gösterdikleri için çok önemliler. Biz mühürlere baktığımızda ekonomik durumunu, devletin otoritesini görebiliyoruz. Onun için bu mühürler arkeolojik dünyası için önemliler.

#7
Foto - Binlerce yıllık mühürler gün yüzüne çıktı! Tarihin gizli imzaları makro objektifte

Silindir mühürler Anadolu'ya Mezopotamya'dan geldi. Milattan önce 2'nci binde ticaretle Anadolu'ya gelen mühürler. Bunlar daha sonra Anadolu'da da kullanılıyor. Sergide oldukça önemli örnekleri var" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İran'a o ülkeden destek! Askeri olarak hazırlandılar
Dünya

İran'a o ülkeden destek! Askeri olarak hazırlandılar

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, ABD’nin İran’a yönelik olası yeni saldırısına karşı askeri olarak hazır olduklarını açıkladı...
Netanyahu'ya sinirden uyku uyutmayacak karar
Dünya

Netanyahu'ya sinirden uyku uyutmayacak karar

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanovic, kandan beslenen terör devleti İsrail'in yeni büyükelçi atamasına onay vermeyeceğini duyurdu. ..
Ekonomik kriz ülkeyi karıştırdı! Gösterilerin önü alınamıyor
Dünya

Ekonomik kriz ülkeyi karıştırdı! Gösterilerin önü alınamıyor

Bolivya’da madenciler, sendikalar ve sosyal örgütler; yakıt tedarik sorunları, yüksek enflasyon, dolar kıtlığı ve ekonomik kriz nedeniyle hü..
Rusya ürküten plana Türkiye'yi dahil etmedi
Ekonomi

Rusya ürküten plana Türkiye'yi dahil etmedi

ABD ile İran arasındaki savaşın ardından dünya genelinde jet yakıt krizi yaşanıyor. Ülkeler bu büyük soruna çözüm aramaya başladı. Rusya'da ..
Özkan Yalım ek ifade verdi! Flaş delege açıklaması
Gündem

Özkan Yalım ek ifade verdi! Flaş delege açıklaması

Tutuklu CHP’li eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında ek ifade verdi. Yalım, "Delegelerle görüşmemize i..
San Diegolu Türk, İslam Merkezi'ne yapılan saldırı anlattı
Dünya

San Diegolu Türk, İslam Merkezi'ne yapılan saldırı anlattı

San Diego İslam Merkezi’ne düzenlenen silahlı saldırının ardından bölgede yaşayan Türk vatandaşı Erbil Atay, yaşananları anlattı. Atay, sald..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23