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Terör devleti İsrail idam cezası getiriyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkede gündeme gelen idam cezası yasa tasarısını desteklediği öğrenildi.

05 Kasım 2018 Pazartesi 17:29
Terör devleti İsrail idam cezası getiriyor

İsrail Başbakanı Netanyahu’nun, İsraillileri öldüren Filistinlilere idam cezası uygulanmasına yönelik kanun tasarısını desteklediği iddia edildi.

İsrail Benyamin Netanyahu’nun ocak ayından bu yana bekletilen tartışmalı idam yasa tasarısının İsrail meclisi gündemine alınmasının önünde herhangi bir engel bulunmadığını söylediği iddia edildi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Netanyahu’nun İsraillileri öldüren Filistinlilere idam cezası getiren tasarıya İsrail iç istihbaratı ve ordunun karşı olmasının milletvekillerinin söz konusu yasa tasarısını meclis gündemine taşımasına engel teşkil etmemesi gerektiğini ifade ettiği kaydedildi.

İlk oylamayı geçti

Tartışmalı idam cezası yasa tasarısı, 3 Ocak'ta meclisteki oylamada 49’a karşı 52 oyla kabul edilmişti. Filistinlilerin büyük tepki gösterdiği tasarının yürürlüğe girebilmesi için İsrail meclisinde 2 defa daha oylanarak kabul edilmesi gerekiyor.

Yasa tasarısının diğer iki oylaması, İsrail güvenlik kurumlarının karşı çıkması sebebiyle ocak ayından bu yana meclise gelmedi.

İsrail'de sivil mahkemelerde idam cezası bulunmuyor. Askeri mahkemelerde ise son derece istisnai durumlarda bu ceza verilebiliyor. Bu yetki, İsrail tarihinde sadece bir kez 1962 yılında görülen bir davada eski bir Nazi suçlusuna karşı kullanılmıştı.

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 17:29
  1. İsrail
  2. Binyamin Netanyahu
  3. Filistin

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