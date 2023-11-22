Terör devleti İsrail için gidiyorlar! Yerli ve millet avukatlardan Lahey hamlesi

Türkiye’de bir grup avukat İsrail'in Filistin'de işlediği suçlarla ilgili Uluslararası Ceza Mahkemesine başvurmak için Hollanda'ya gidecek.

Gazze'de Filistinlilere karşı İsrail'in işlemekte olduğu soykırım, insanlığa karşı suçlar, savaş suçları, saldırı, abluka ve tehcir suçları için Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne doğru yola çıkıldı.

Yolculuk öncesi basın açıklamasında bulunan avukatlar, “basın açıklaması yaptık şimdi yolculuğa çıkıyoruz inşallah” ifadelerini kullandı.

Soykırım suçu

İsrail'in Gazze'deki fiillerinin soykırım suçunun unsurlarını oluşturduğunu ifade eden Devers, "UCM'deki mevcut soruşturmada savaş suçları inceleniyor. Soykırım suçunun da ele alınması gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

Devers, bir milyondan fazla insanın göçe zorlanmasının, gıda, su, enerji ve ilaca erişimin kesilmesinin Gazzelileri tümden yok etme amacına işaret ettiğini belirterek, "Şikayet dilekçesinde Fransa, Türkiye, Kanada, Pakistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi dünyanın birçok yerinden 300'den fazla avukatın imzası var." diye konuştu.

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İsrail'in Orta Doğu'da bir Yahudi devleti kurma hayalinden bahseden Devers, İsrailli yöneticilerin Filistinlilere yönelik nefret söylemleri ve Gazzelileri Sina Çölü'ne sürme planlarının açık şekilde soykırımı işaret ettiğini vurguladı.

Belçika'da 2003-2007 yıllarında senatör olan Pierre Galand da, Filistin'in devlet olarak tanınması gerektiğine değinerek, Belçika Dışişleri Bakanlığının bunu sürekli ertelediğini dile getirdi.

Hukukçuların Gazze'deki durum için "Soykırım ile karşı karşıyayız" açıklaması yaptığını ifade eden Galand, "İnsan haklarının korunması ve adaletin yerine getirilmesi için buradayız." dedi.

Ürdünlü Al-Shouli Gazze'de çok sayıda meslektaşının ve aile üyelerinin öldürüldüğünü söyledi.

Al-Shouli, "Elimizde ya adaletin kılıcı ya da Filistinli mağdurların kanı olacak. Biz adalet için buradayız." dedi