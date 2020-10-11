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Dünya Terör devleti İsrail güçleri ile Filistinliler arasında çatışma çıktı!
Dünya

Terör devleti İsrail güçleri ile Filistinliler arasında çatışma çıktı!

Bugün (11 Ekim Pazar) akşam saatlerinde İsrail işgal güçleri Batı Şeria'nın kuzey kesiminde yer alan Nablus'un güneyindeki Irak Burin köyüne baskın düzenledi.

Yeniakit Publisher
2020-10-11 23:57:00 -
Terör devleti İsrail güçleri ile Filistinliler arasında çatışma çıktı!

Görgü tanıklarının verdiği bilgilere göre terör devleti İsrail işgal güçlerine ait birkaç devriye yoğun bir şekilde gaz bombası atarak ve gerçek mermilerle ateş ederek baskın düzenledi. Köydeki Filistinli gençler de taşlar ve molotof kokteylleri ile işgal güçlerine karşı koydu. 

Burin köyünün Nablus çevresindeki diğer köyler gibi sık sık işgal güçlerinin baskınlarına ve saldırılarına maruz kaldığı belirtildi. Özellikle yakınındaki Beraha ve Yitzar yahudi yerleşim merkezlerindeki yerleşimciler tarafından sık sık saldırıya maruz kalıyor. 

Goş Amonim adlı siyonist hareketin kontrolünde olan Beraha yahudi yerleşim merkezi ise 1983 yılında Nablus'un güneyine inşa edildi. Yerleşim merkezinin bulunduğu araziye önce 1982 yılında bir askeri nokta kuruldu. Sonra burası yahudi yerleşim merkezine dönüştürüldü. 

Burada yaşayan yerleşimciler gibi Yitzar yahudi yerleşim merkezindeki yerleşimciler de Nablus çevresindeki köyler için büyük bir tehdit oluşturuyor. Buralardaki yerleşimci teröristler sık sık Filistinlilerin köylerine saldırılar düzenleyerek insanları huzursuz ediyor ve büyük zayiatlara sebep oluyorlar. 

Kaynak: Filistin Enformasyon Merkezi

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