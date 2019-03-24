Terör Devleti İsrail, Gazze'ye bomba yağdırdı! Terör Devleti İsrail Ordusuna bağlı savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin doğu sınırı yakınlarına iki hava saldırısı düzenledi.

İsrail savaş uçakları, Refah kentinin doğusunda Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerinin yapıldığı bölgeye iki hava saldırısı gerçekleştirdi. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, saldırı nedeniyle ölü ya da yaralı bilgisi paylaşmadı. İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise Refah'ın doğusunda Hamas'a ait iki gözetleme noktasının hedef alındığı ifade edildi. Dün 3 Filistinli yaralanmıştı Gazze'deki Bureyc Mülteci Kampı'nın doğusuna dün İsrail uçakları tarafından düzenlenen hava saldırısında 3 Filistinli yaralanmıştı. İsrail ordusu, son dönemde, Gazze tarafından yollandığı ve İsrail tarafına yanıcı madde taşıdığı iddia edilen uçurtma ve balonlara karşılık bölgeye saldırılar düzenliyor. 1 Filistinli şehit oldu İsrail askerlerinin, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine dünkü müdahalesinde yaralanan Filistinli şehit oldu.

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