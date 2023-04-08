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Gündem Terör destekli Şer İttifakı’na salvolar! Buket Aydın esti gürledi
Gündem

Terör destekli Şer İttifakı’na salvolar! Buket Aydın esti gürledi

Yeniakit Publisher
2023-04-08 16:45:00 -
Terör destekli Şer İttifakı’na salvolar! Buket Aydın esti gürledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan‘a hakaret etmediği için lince maruz kaldığını söyleyen Buket Aydın muhalefete tepki göstererek “Erdoğan’a düşmanlık yapacaksınız diye gözünüze perde inmiş” dedi.

Seçimlerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Buket Aydın, “Ben tarafsızım. Ben sayın Erdoğan’ı eleştirmek zorunda değilim. Ben zaten Kılıçdaroğlu’nu da eleştirmiyorum. Ben zaten AK Partili falan da değilim. Ben diğer meslektaşlarım gibi ‘şu partiye oy vereceğim’ de demiyorum. Siz benim nereye oy vereceğimi nereden biliyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

"Sizden hiçbir şey olmaz"

Aydın, "Bu zihniyetle ülke yönetmeye kalkacaksanız altında kalırsınız bu işlerin. Demokrasiden anlamayan sizsiniz. Sizden hiçbir şey olmaz. Gözünüze perde inmiş. Sayın Tayyip Erdoğan’a düşmanlık yapacaksınız diye gözünüze perde inmiş. Gerekirse HDP gelsin, gerekirse özerklik gelsin. FETÖ’cülerle, teröristlerle kol kola girelim ama Erdoğan gitsin diyorsunuz. Ben buna hayır diyorum. Ben buna hayır diyorum.” dedi.

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