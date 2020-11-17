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Gündem Terör destekçisi TTB’ye hatırlatma! Bu manşeti atanlar geri vites yaptı
Gündem

Terör destekçisi TTB’ye hatırlatma! Bu manşeti atanlar geri vites yaptı

Siyasi hesaplar uğruna hükümete düşmanlık yapmayı adet edinen, bu uğurda teröre destek vermeyi meşru gören TTB, şimdi de ilaç sorunu yaşanacağını iddia ederek Türkiye'nin borçları yüzünden ilaç bulmakta sıkıntı çekeceğini ileri sürdü. TTB'nin iddiasını daha önce dile getiren bazı gazeteler, tükürdüklerini yalayarak geri adım atmak zorunda kalmıştı!..

Yeniakit Publisher
2020-11-17 14:22:00 - 2020-11-17 14:39:24
Terör destekçisi TTB’ye hatırlatma! Bu manşeti atanlar geri vites yaptı

Terörü desteklemekten fırsat buldukça Sağlık Bakanlığı'nı ve Türkiye’nin her geçen gün daha da gelişen sağlık sistemini karalayan Türk Tabipleri Birliği (TTB) şimdi de ilaç sıkıntısı çekileceğini iddia etti.

TTB, "Şehir/Şirket" hastanelerinin kamuya bağlı devlet hastanelerine dönüştürülmesini, zenginlerden ve kurumlardan alınan gelir vergisi payının arttırılıp asgari ücretten gelir vergisi alınmamasını istedi. TTB, Türkiye'nin ilaç üretiminde dışa bağımlı olduğunu, Ar-Ge'nin yok denecek kadar az olduğu için ilaç ve aşı üretilemediğini belirterek, Türkiye'nin borçları yüzünden ilaç bulmakta sıkıntı çekeceğini söyledi.

Yeniçağ'dan tarihi geri vites

Benzer sözler daha önce Yeniçağ tarafından da gündeme taşınmıştı. Gazete, "Yerli, yabancı isyanda, ilaç krizi kapıda" manşeti atmıştı. Gazete, ABD Türkiye Büyükelçisi David Satterfield'ın Türkiye’nin ABD’li ilaç şirketlerine borcunu ödememesi durumunda şirketlerin Türkiye’ye ilaç satmayı durdurabileceğini söyleyerek hükümeti tehdit etmesine sarılarak, "İktidarın övündüğü sağlık sistemi alarm veriyor" demişti.

Aynı gazete, ABD'nin "Türkiye bize tıbbi yardım yapıyor" şeklindeki açıklamasının ardından çark etmişti. "ABD elçiliğinden şaşırtan mesaj" manşetini atan Yeniçağ, ABD'nin Türkiye'den yardım aldıkları yönündeki açıklamasına inanamamıştı.

TTB'nin ilaç çıkışı, akıllara Yeniçağ'ın bu çarkını getirdi.

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