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Gündem

Terör destekçisi Şivan Perver Brüksel'de PKK eylemine katıldı

Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturmak amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı karşısında adeta çılgına dönen terör destekçisi Şivan Perver, Belçika'nın başkenti Brüksel'de terör örgütü PKK/YPG'nin eylemine katıldı.

2019-10-27 20:16:00 -

Belçika'nın başkenti Brüksel'de terör örgütü YPG/PKK yandaşları eylem düzenledi. Eyleme katılan isimler arasında terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı'ndan rahatsız olan Şivan Perver de yer aldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusunun, Fırat'ın doğusunda huzur ve güveni sağlamak amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nı karalamak için yapılan eylemde konuşan Şivan Perver, "Türk arkadaşlarım" diye başladığı konuşmasını teröristler için slogan atarak bitirdi.

Küstah açıklamalarda bulundu

Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyinde Güvenli Bölge oluşturmak amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı sonrası Şivan Perver, sosyal medyadan yayınladığı video ile gündem olmuştu.

Harekata yönelik küstah açıklamalarda bulunan Perver yayınladığı videoda; "Biz size ne yaptık, saldırıyorsunuz. Direneceğiz, en son kalan kişiye kadar direneceğiz. Kürdistan'ı size bırakmayacağız" ifadelerini kullanmıştı.

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Yorumlar

Seyfullah

...........r
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İdo1

Bir mit operasyonu lezım
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