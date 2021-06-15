Terör adası Tel Rıfat’a operasyon şart! Afrin’e saldırıların merkez üssü

Yavuz Selim İstanbul

ABD’nin cephanesini sağlayıp eğittiği Suriye’deki teröristler, Tel Rıfat üzerinden bölgeyi ateşe vermeye devam ediyor. Son olarak Şifa Hastanesi’ni hedef alarak 14 masumu katleden katil sürüsü PKK/PYD’liler, Tel Rıfat’tan bölgeye 2 yılda tam 18 terör saldırısı gerçekleştirdi.

Afrin’deki Şifa Hastanesi’nin doğumhane ve acil servisini hedef alan insanlıktan nasibini almamış alçaklar, düzenledikleri çifte saldırıda 14 masumu katletti, 32 kişiyi yaraladı. İlk saldırısı küçük çaplı olan PKK/PYD, yaralılara yardıma koşulan hastanedeki kalabalığa yönelik ikinci saldırıda tam bir vahşete imza attı. Batılı ağababalarından gelen tepkiler ve ABD’nin saldırıyı ‘Barbarlık’ olarak nitelemesi üzerine katil sürüsü, saldırıyı inkar yoluna gitti.

Terör adası: Tel Rıfat

Alçak saldırının izini titizlikle süren istihbarat birimleri ise saldırıda kullanılan roketlerin ABD ve PYD’lilerin birlikte konuşlandığı Tel Rıfat bölgesinden ateşlendiğini tespit etti. Top ve Çok Namlulu Roketatar’la (ÇNRA) gerçekleştirilen saldırının Tel Rıfat’ta oluşturulan terör mevzilerinden yapıldığı belirlendi. Türkiye’nin Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı’yla hürriyetine kavuşturduğu iki bölgenin tam göbeğinde yer alan PYD kontrolündeki Tel Rıfat, yakın dönemde birçok saldırıda üs olarak kullanıldı. Hainlerin mevzilendiği Tel Rıfat’ta zaman zaman Afrin hedef alınırken, Azez’e de çok sayıda katliam saldırısı düzenlendi.

Tel Rıfat’tan bölgeye iki yılda 18 saldırı düzenlendi. Saldırıların bir kısmında sivil vatandaşları hedef alan teröristler, bir kısmında ise doğrudan Türkiye askeri üslerini vurdu. Türkiye sınırına 18 kilometre mesafede yer alan Tel Rıfat’ta Afrin’den kaçan PKK’lılarla birlikte 2 binden fazla terörist barınıyor.

Özel olarak temizlenmeli

Esed rejimine bağlı 5. Kolordu askerlerinin de varlığını sürdürdüğü Tel Rıfat, 442 kilometrekareye yayılıyor. Akit’e konuşan askeri kaynaklar, özel bir harekatla Tel Rıfat’taki terör hücrelerinin temizlenmeden bölgedeki kangrenin önüne geçilemeyeceğini söylüyor. Tel Rıfat bölgesinde TSK ve Suriye Milli Ordusu ile PKK/PYD arasındaki cephe hattının 131 kilometre uzunluğunda olduğuna vurgu yapan uzmanlar, buradaki terör bataklığının kurutulması gerektiğini ifade ediyor. Batısında Zeytin Dalı Harekat bölgesi, doğusunda Fırat Kalkanı Harekat bölgesi bulunan Tel Rıfat’ın güneyi Esed rejiminin kontrolündeki Halep vilayeti yer alıyor.

Hastaneye de saldırdılar, çiftçiye de...

PKK/PYD’nin ABD menşeili silahlarla Tel Rıfat üzerinden düzenlediği terör saldırılarının bazıları şöyle:

• 6 Şubat 2021: Tel Rıfat’tan, Azez’de zeytin toplayan çiftçilere saldırı düzenledi.

• 24 Ocak 2021: Tel Rıfat’tan Azez’e havanlı saldırı düzenlendi.

• 2 Mart 2020: Tel Rıfat’tan Zeytin Dalı bölgesine sızma girişimi yapıldı.

• 9 Ağustos 2019: Tel Rıfat bölgesinden YPG/PKK’lı teröristler tarafından Afrin’deki üs bölgemize yapılan tanksavar saldırısı gerçekleştirdi. ABD yapımı TOW ve Javelin füzeleriyle gerçekleştirilen saldırıda 2 asker yaralandı.

• 9 Nisan 2021: Fırat Kalkanı bölgesindeki Mehmetçiklerimize Tel Rıfat bölgesinden saldıran 4 PKK/YPG’li terörist, anında imha edildi.

• 9 Mayıs 2019: Zeytin Dalı Harekat bölgesinde görev yapan unsurlarımıza Tel Rıfat’taki teröristlerce saldırı düzenlendi.

• 18 Ocak 2019: Afrin bölgesindeki Mehmetçiğe, teröristlerce Tel Rıfat’tan yoğun ateş gerçekleştirildi.