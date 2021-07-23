Terleyen değil oturan cumhurbaşkanı istiyor! Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı olsaydı vay Rize’nin haline

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Rize’de sel felaketinin meydana gelmesi sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu bölgeye anında intikal etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugün felaketin yaşandığı Rize’ye giderek bölgede incelemelerde bulundu. Erdoğan’ın bizzat devlet başkanı sıfatıyla selin vurduğu Rize’ye gitmesi tarihi boyunca halktan uzak CHP’nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun birkaç gün önce sarf ettiği sözlerini akıllara getirdi.

Kılıçdaroğlu’nun ‘oturan cumhurbaşkanı’ hayali

Geçtiğimiz hafta hayalindeki cumhurbaşkanını tarif eden CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Cumhurbaşkanı seçilecek kişinin günün 24 saati konuşması doğru değil. Cumhurbaşkanı çok önemli günlerde çok önemli zamanlarda açıklamalar yapar ve bütün vatandaşlar da cumhurbaşkanını büyük bir dikkatle dinlerler ‘Acaba ne söylüyor?’ diye. Cumhurbaşkanı her şeye maydanoz olmaz. Önemli bir şey varsa konuşur işin özeti budur. Cumhurbaşkanı kendisi ve ailesiyle birlikte örnek olmalı. Yaşayışıyla örnek olmalı. Herkes bilmeli ki seçtiğimiz cumhurbaşkanı mütevazı bir adamdır, seçtiğimiz cumhurbaşkanı dürüst bir adamdır’’ dedi.

Kılıçdaroğlu olsaydı Rize başının çaresine bakacaktı

Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘oturan ve konuşmayan cumhurbaşkanı’ hayali Erdoğan’ın Rize ziyareti ile bir kez daha gündeme geldi. Rize’ye giden cumhurbaşkanı yerine Ankara’da oturan cumhurbaşkanına özlem duyan Kılıçdaroğlu, halka ne kadar uzak olduklarını bir kez daha gözler önüne serdi. CHP liderinin bu anlayışı, ‘Kemal Kılıçdaroğlu şu an cumhurbaşkanı olsaydı Rize başının çaresine bakacaktı’ yorumuna sebep oldu.