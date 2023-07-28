Terlemeye kesin çözüm nedir? Bu basit yöntemle kurtulun...

Estethica.com.tr sitesinde paylaşılan bir içerikte; terlemeye karşı alınabilecek önlemler tek tek sıralandı. En doğal yöntemler arasında ise elma sirkesi, kabartma tozu, hindistan cevizi yağı ve siyah çay bulunuyor.

Elma Sirkesiyle Terlemenin Önüne Geçin

Aşırı terleme problemine en iyi gelen doğal yöntemlerden bir tanesi elma sirkesidir. Elma sirkesi çok güçlü bir antioksidandır. Elma sirkesi, zararlı bakterileri yok etmede önemli bir rol oynar. Elma sirkesinin sağlık yönünden genel özellikleri;

*Antiseptik yani mikrop karşıtı ve önleyicisidir.

*Antifungal yani mantar karşıtı ve önleyicisidir.

*Anti bakteriyel yani bakteri karşıtı ve önleyicisidir.

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Uyumadan önce ılık bir duş alın ve vücudunuzu anti bakteriyel sabun veya jel ile yıkayın. Kuruduktan sonra terleme olan bölgelere pamuk ile elma sirkesini tampon şeklinde sürün. Giyinmeden önce sirkenin kurumasını bekleyin. Sabah uyandıktan sonra tekrar ılık duş alın ve terleme olan bölgelere vücut pudrası sürün. Elma sirkesini içerek de terleme problemini çözebilirsiniz. Bir bardak ılık suya 1 ya da 2 çay kaşığı kadar elma sirkesi ve biraz bal koyun. Hazırladığınız karışımı günde 1 bardak olmak üzere her gün içmelisiniz.

Kabartma Tozu Aşırı Terlemenin Önüne Geçecektir

Herkesin evinde bulunan kabartma tozu terleme sorununu gidermede oldukça etkilidir. Kabartma tozunu vücuda sürdüğünüz zaman vücuttaki fazla nemi emme özelliği vardır. Kabartma tozunun nem emme özelliği ve nemi nötralize etmesi ile aşırı terleme sorunu engellenmiş olur. Kabartma tozunun kötü kokuları giderici özelliği de vardır. 1 çay kaşığı kabartma tozunu yarım bardak çay fincanı su ile iyice karıştırın. Hazırladığınız karışımı terleme bölgelerine pamuk yardımı ile sürün ve yaklaşık 15/20 dakika kadar bekletin ve ılık su ile durulayın. Bu işlemi haftada 2/3 kez uygulamalısınız.

Siyah Çay Terlemeyi Önlemek İçin En Güçlü Yardımcınız Olacak

Halk arasında hararet giderici olarak bilinen siyah çay, aşırı olmamak kaydı ile tüketildiğinde terlemeyi önleyici etkisi vardır. Siyah çay içerisinde bulunan asitler terlemeyi önlemede etkilidir. Aynı zamanda siyah çay, anti bakteriyel özelliği sayesinde vücudun kötü kokmasına sebep olan bakterilerle savaşır. Terlemeyi önlemek için siyahı çayı içerek veya bir pamuk yardımı ile vücudun terleyen bölgelerine sürebilirsiniz. Siyah çayı demlikte veya bir bardak içerisinde demleyin. Demlenen çayı bir kaba boşaltın ve ılımasını bekleyin. Ilıttığınız çay içerisine pamuk bandırın ve terleyen bölgelere birkaç defa uygulayın. Siyah çay uygulamasını haftada 1 veya 2 kez yapabilirsiniz.

Hindistan Cevizi Yağı Terlemenin Önüne Geçin

Hindistan cevizinin yüz ve vücuda birçok faydası vardır. Hindistan cevizi yağı laurik asit içerir ve yoğun kokusu ile kötü kokuları ortadan kaldırır. Hindistan cevizinin aynı zamanda anti bakteriyel özelliği de vardır. Ilık bir duş aldıktan sonra Hindistan cevizi yağını özellikle terleyen bölgeler olmak üzere bütün vücudunuza sürün. Hindistan cevizi yağını her gün uygulayabilirsiniz.

TERLEMEYE KESİN ÇÖZÜM NEDİR?

Terleme, vücudun ısı dengesini sağlamak için kullandığı doğal bir mekanizmadır. Ancak bazı durumlarda, terleme aşırı ve rahatsız edici olabilir. Bu durum, hiperhidroz olarak adlandırılır ve kişinin sosyal ve mesleki hayatını olumsuz etkileyebilir.

Hiperhidrozun nedenleri arasında genetik faktörler, hormonal bozukluklar, stres, obezite, menopoz, ilaçlar ve bazı hastalıklar sayılabilir. Hiperhidrozun tedavisi için kullanılan yöntemler ise şunlardır:

- Antiperspirantlar: Ter bezlerinin aktivitesini azaltan kimyasal maddeler içeren ürünlerdir. Koltuk altı, el, ayak ve yüz gibi bölgelere uygulanabilir. Etkili olabilmeleri için düzenli olarak kullanılması gerekir.

- İlaçlar: Terlemeyi azaltan veya engelleyen ilaçlar doktor reçetesiyle alınabilir. Bunlar arasında antikolinerjikler, beta blokerler ve benzodiazepinler bulunur. Ancak bu ilaçların yan etkileri olabilir, bu yüzden doktor kontrolünde kullanılmalıdır.

- Botoks enjeksiyonu: Botulinum toksini adlı bir madde, ter bezlerinin sinir uçlarına enjekte edilerek terlemeyi önler. Bu yöntem koltuk altı, el, ayak ve yüz gibi bölgelerde etkilidir. Ancak etkisi geçicidir ve 4-6 ayda bir tekrarlanması gerekir.

- İontoforez: Elektrik akımı kullanılarak ter bezlerinin aktivitesi azaltılır. Bu yöntem el ve ayaklarda etkilidir. Ancak tedavi süresi uzundur ve yan etkileri olabilir.

- Cerrahi müdahale: Ter bezlerinin alınması veya sinirlerin kesilmesi gibi cerrahi yöntemler de terlemeyi durdurabilir. Ancak bu yöntemler riskli olabilir ve komplikasyonlara neden olabilir.

KOLTUK ALTI TERLEMESİ NASIL ÖNLENİR?

Terleme, vücut ısınızı düzenlemeye ve toksinleri atmaya yardımcı olan doğal ve sağlıklı bir süreçtir. Bununla birlikte ter, özellikle nemli ve sıcak ciltte bakterilerin ürediği koltuk altı bölgesinde hoş olmayan kokulara da neden olabilir. Koltuk altı ter kokusunu önlemenin yollarını arıyorsanız, işte size yardımcı olabilecek bazı ipuçları:

- Koltuk altlarınızı her gün sabun ve suyla yıkayın. Bu, kokuya neden olan bakteri ve kiri ortadan kaldıracaktır. Ekstra koruma için antibakteriyel sabun veya deodorant sabun da kullanabilirsiniz.

- Duştan sonra ter önleyici veya deodorant uygulayın. Antiperspirantlar ter bezlerini bloke ederek üretilen ter miktarını azaltırken, deodorantlar kokuyu güzel kokularla maskeler. Cilt tipinize ve tercihinize uygun bir ürün seçin ve koltuk altlarınıza eşit şekilde uygulayın.

- Pamuk, keten veya yün gibi nefes alabilen ve doğal kumaşlar giyin. Bu malzemeler havanın dolaşımını sağlar ve cildinizi kuru ve serin tutar. Isıyı ve nemi hapseden ve bakteri üremesi için uygun bir ortam oluşturan polyester, naylon veya suni ipek gibi sentetik kumaşlardan kaçının.

- Özellikle egzersiz yaptıktan veya çok terledikten sonra kıyafetlerinizi düzenli olarak değiştirin. Aynı gömleği veya bluzu bir günden fazla giymeyin, çünkü koku kumaşta kalabilir. Ter ve bakteri izlerini ortadan kaldırmak için giysilerinizi deterjan ve kabartma tozu ile yıkayın.

- Diyetinize dikkat edin ve bol su için. Sarımsak, soğan, köri, kahve veya alkol gibi bazı yiyecek ve içecekler terinizin kokusunu etkileyebilir. Koltuk altı kokusuna yatkınsanız, bu maddeleri sınırlamaya veya bunlardan kaçınmaya çalışın. Toksinleri atmak ve vücudunuzu nemli tutmak için günde en az sekiz bardak su için.

- Aşırı veya anormal terlemeniz varsa doktorunuza danışın. Hiperhidroz, diyabet, tiroid sorunları veya hormonal dengesizlikler gibi bazı tıbbi durumlar, normalden daha fazla terlemenize veya olağandışı bir koku üretmenize neden olabilir. Doktorunuz nedeni teşhis edebilir ve uygun tedavi seçeneklerini önerebilir.

Koltuk altı ter kokusu herkesi etkileyebilecek yaygın ve yönetilebilir bir sorundur. Bu basit ipuçlarını izleyerek, güveninizi ve konforunuzu etkilemesini önleyebilirsiniz.